Am Samstagnachmittag empfing der spusu SKN St. Pölten den FC Mohren Dornbirn 1913. Im Duell zweier Teams aus den unteren Tabellenregionen feierten die Rothosen einen überraschenden 3:0-Auswärtserfolg und stürzen den Bundesligaabsteiger noch tiefer in die Ergebniskrise. Matchwinner war Dornbirns Florian Prirsch, er traf an seinem Geburtstag gleich doppelt.

Lange Anfahrt - kein Problem

Der FC Dornbirn gestaltete die Partie gegen die Niederösterreicher von Anfang an offen - von Reisemüdigkeit war bei den Vorarlbergern nichts zu spüren. Anders hingegen St. Pölten: Die Gastgeber zeigten sich extrem fahrig und fehleranfällig in ihren Aktionen. So war auch die Führung für den FCD nicht unverdient: Florian Prirsch bekam den Ball an der Strafraumgrenze serviert, ließ seinen Gegenspieler stehen - und der Ball zappelte im Netz (20.). Umstritten allerdings, da Stefan Wächter sich im Sichtfeld des Keepers - und in Abseitsposition befand. Bis auf eine gute Aktion lief bei der Elf von Stephan Helm in Hälfte eins nichts zusammen, den Salamon-Schuss entschärfte Dornbirns Torwart Bundschuh aber mit einer tollen Parade (26.). Die Rothosen auf der anderen Seite hätten noch vor dem Pausenpfiff nachlegen können. Wächter wurde von Verteidiger Drescher noch rechtzeitig beim Abschluss behindert (43.), einen Kopfball parierte Lino Kasten mit den Fäusten (45.).

Dornbirn eiskalt

Rasch nach dem Wiederanpfiff machte die Orie-Elf dann das zweite Tor: Mit viel Platz am rechten Flügel wurde der Ball in den Rücken der Abwehr gespielt, wo Stefan Wächter allein auf weiter Flur war - er traf aus gut 13 Metern das Tor (56.). St. Pölten zeigte sich vorne weiterhin komplett ungefährlich - und hinten winkte das dritte Gegentor. Anes Omerovic brachte den Ball vor das Tor, Prirsch stand goldrichtig, bewies seine Torjägerqualitäten und schnürte per Kopf seinen Doppelpack (71.). Der nunmehr 23-Jährige beschenkte sich an seinem Geburtstag somit gleich selbst. Das 0:3 bedeutete zugleich den Endstand - und war auch in der Höhe durchaus verdient.

Bei St. Pölten ging die Talfahrt somit weiter, nach sieben Runden stehen lediglich vier Zähler auf dem Konto - zu wenig für den vermeintlichen Favoriten auf den Aufstieg. Dornbirn hingegen feiert einen wichtigen Auswärtssieg und steht auf einem Nichtabstiegsplatz.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

spusu SKN St. Pölten - FC Mohren Dornbirn 1913 0:3 (0:1)

NV Arena; 1085 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: 20. 0:1 Florian Prirsch, 56. 0:2 Stefan Wächter, 72. 0:3 Florian Prirsch

Startelf St. Pölten: Kasten - Ramsebner, Lang, Drescher, Tomka, Conte, Davies, Salamon, Keiblinger, Gschweidl, Alar

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Favali, Anderson, Nagler, Santin, Prirsch, Omerovic, Bauernfeind, Wächter, Kircher, Kasai

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media