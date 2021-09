In der zweiten Cuprunde empfing Außenseiter SC ELIN Weiz den SC Austria Lustenau. Das Team aus der Regionalliga Mitte präsentierte sich dabei keineswegs als unterklassig, kaufte der Austria den sprichwörtlichen Schneid ab. In der 73. Minute erzielte Marco Krajcer per Abstauber das Goldtor - Weiz steht damit in der nächsten Cuprunde.

Kein Klassenunterschied

Lange war das Spiel nur bedingt ansehnlich - es zeigte sich über weite Phasen der Partie ein wildes Hin und Her zwischen beiden Seiten. Besonders im Aufbauspiel zeigten sich beide Partien schlampig. Was aber nicht zu sehen war: Ein eindeutiger Klassenunterschied. So hatte Lustenau zwar die besseren Möglichkeiten - Wallace in der 3. und 13. Spielminute verfehlte nach Kontern das Tor, Cheukoua traf in der 28. Minute nur das Außennetz - Weiz agierte aber selbstbewusst, Lustenau mitunter zu wenig zielstrebig. Was möglicherweise auch der Tatsache geschuldet war, dass Markus Mader in der Startelf rotierte.

Krajcer krönt die Leistung

Auch nach dem Seitenwechsel hatte zunächst Lustenau die Chance auf die Führung auf dem Fuß: Jean Hugonet - als Kapitän in die Partie gestartet - traf aber aus kurzer Distanz nur das Außennetz. Umso länger die Partie dauerte, umso wohler fühlte sich Weiz, so hatte es den Anschein. Und Marco Krajcer bestätigte die Leistung seiner Mannschaft mit dem Siegestor: Einen Abschluss aus dem Rückraum konnte Florian Eres (Schierl saß nur auf der Bank) zwar noch parieren, der Ball prallte aber nach vorne, Krajcer staubte trocken ab (73.). Weiz hätte sogar noch deutlicher gewinnen können, traf in der 90. Spielminute erst den Pfosten, der Abstauber wurde über das Tor gejagt - am Ende reichte es gegen ideenlose Lustenauer dank einer couragierten Leistung aber zum Aufstieg in die nächste Cuprunde.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

SC ELIN Weiz - SC Austria Lustenau 1:0 (0:0)

Stadion Weiz; SR Sadikovski

Tore: 73. 1:0 Marco Krajcer

Startelf Weiz: Legat - Janisch, Weiss, Prskalo, Koca, Krapfenbauer, Hirner, Mohr, Hasenhütl, Krajcer, Strobl

Startelf Lustenau: Eres - Berger, Hugonet, Mätzler, Bösch, Baiye, Saracevic, Wallace, Ferreira da Silva, Teixeira, Cheukoua

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL