Der SC Schwaz empfing im UNIQA ÖFB Cup Bundesliga-Absteiger spusu SKN St. Pölten. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt. Und auch auf dem Platz lief für St. Pölten zunächst alles nach Plan, zwischenzeitlich führten die Wölfe mit 3:0. Doch Schwaz steckte nicht auf, kämpfte sich auf 3:2 heran - am Ende zu wenig für die Tiroler.

Wenig Spektakel in Hälfte eins

Lange präsentierte sich die Partie vor allem als eines: Langweilig. St. Pölten dominierte zwar die Partie, die ganz dicken Möglichkeiten blieben zunächst aber aus. Die erste Chance hatte Salamon auf dem Fuß, er scheiterte aber am guten Schwazer Keeper Wackerle (12.). Auch in der 34. Spielminute entschied der Schlussmann dieses Duell bei einem Distanzschuss für sich - die daraus resultierende Ecke allerdings brachte die Wölfe in Front. David Riegler stand nach dem Standard goldrichtig und machte das 1:0 (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff legten die Niederösterreicher nach: Davies lieferte den Assist, Daniel Schütz schob zum 2:0 ein (45.).

Aufholjagd ohne Erfolg

Nach dem Seitenwechsel machte die Elf von Stephan Helm und Emanuel Pogatetz dann den Deckel drauf - vermeintlich. So schalteten die St. Pöltner nach einem Schwazer Ballverlust schnell um, von der linken Seite lupfte Daniel Schütz das Spielgerät aus denkbar spitzem Winkel ins lange Eck - der Doppelpack für ihn (51.). Der SC Schwaz steckte aber trotz des deutlichen Rückstands den Kopf nicht in den Sand. So fiel in der 64. Minute der Anschlusstreffer: Nach Ballgewinn kombinierten sich die Tiroler klug nach vorne, der eingewechselte Elija Dornauer vollendete cool zum 1:3. Und obwohl auch St. Pölten noch Möglichkeiten hatte, das Spiel vorzeitig zu entscheiden: Schwaz traf erneut. Nachdem Kasten einen riskanten Ausflug aus dem Sechzehner startete und ihm seine Vorderleute nur dabei zuschauten, statt einzugreifen, konnte Rahman Jawadi ins leere Tor einschieben (81.). Schwaz pochte auf den Ausgleich, Kresimir Kovacevic sah in der Nachspielzeit nach einem Foul noch Rot - aber dann war es vorbei. Die Bemühungen von Schwaz waren nicht von Erfolg gekrönt, St. Pölten zitterte sich in die nächste Cuprunde.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

SC Schwaz - spusu SKN St. Pölten 2:3 (0:2)

Silberstadt Arena; 200 Zuschauer; SR Talic

Tore: 35. 0:1 David Riegler, 45. 0:2 Daniel Schütz, 51. 0:3 Daniel Schütz, 64. 1:3 Elija Donrauer, 81. 2:3 Rahman Jawadi

Rote Karte: Kresimir Kovacevic (St. Pölten)

Startelf Schwaz: Wackerle - Rieser, Kinzner, Cihak, Burger, Michael Knoflach, Riegler, Wurm, Patrick Knoflach, Neurauter, Pranter

Startelf St. Pölten: Kasten - Ramsebner, Conte, Messerer, Davies, Riegler, Schütz, Salamon, Keiblinger, Gschweidl, Llanez Jr.

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL