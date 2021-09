Der FAC und FC Blau-Weiß Linz haben sich mit überzeugenden Siegen ins ÖFB-Cup-Achtelfinale geschossen. Die Floridsdorfer fertigten Regionalligist SK Treibach 5:1 ab. Der FC Blau-Weiß Linz gewann zu Hause gegen Regionalligist TWL Elektra 4:0.

0:3 nach 13 Minuten

Der FAC sorgte in Kärnten früh für ganz klare Verhältnisse: David Ungar (3.), Thomas Komornyik (10.) und Slobodan Mihajlovic (13.) schossen die Gäste aus Wien in Windeseile 3:0 in Führung. Drei Minuten später traf Treibach-Kapitän Kevin Vaschauner zwar zum 1:3, doch Marco Krainz (20.) und erneut Thomas Komornyik (45.) sorgten für die 1:5-Halbzeitführung der Floridsdorfer. Kurz nach dem Seitenwechsel sah Käfer glatt Rot. Am Spielstand änderte sich in der zweiten Halbzeit nichts mehr.

Ein Tor, zwei Assists 💥 Slobodan #Mihajlovic zeigt sich zufrieden nach dem 5:1-Sieg beim SK Treibach im #UNIQAÖFBCup mit der Leistung seiner Mannschaft 🎥👍🏻 #Wirfürden21 pic.twitter.com/yAo5fZ6Chf — Floridsdorfer AC (@floridsdorferac) September 21, 2021

Blau-Weiß Linz lässt gegen Elektra nichts anbrennen

Die Linzer gingen bereits nach vier Minuten in Führung: Surdanovic zündete nach einem Steilpass von Seidl den Turbo und schoss den Ball überlegt ins lange Eck - 1:0 (4.). Kurz darauf war Surdanovic nach einem Querpass in den Strafraum erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (13.). Der Zweitligist blieb in weiterer Folge dominant, ohne jedoch den Vorsprung in die Höhe zu schrauben.

Kurz nach dem Seitenwechsel fasste sich Philipp Malicsek ein Herz und traf aus 22 Metern ins linke untere Eck - 3:0 (51.). In der 78. Minute machten die Linzer alles klar: Plojer schoss zum 4:0-Endstand ein.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal