Der SV Horn hat am Freitagabend nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge wieder einen Sieg einfahren können. Die Waldviertler feierten auswärts gegen die Young Violets einen 3:1-Sieg. Durch den Sieg in Wien verbessern sich die Horner vorübergehend auf den achten Tabellenplatz. Die Young Violets halten nach zehn Runden bei ebenso vielen Punkten und sind Tabellenzwölfter.

Horn entscheidet Partie in der Schlussphase

Nachdem die Jungveilchen in der Anfangsphase zwei gute Chancen vorgefunden hatten, brachte der ehemalige Rapidler Paul Gobara die Gäste aus dem Waldviertel in Führung: Der Innenverteidiger stieg bei einer Ecke von Briedl am höchsten und köpfelte zum 0:1 ein (18.). Nach dem Führungstreffer agierten die Horner souverän gegen sichtlich verunsicherte Austrianer, die nur mehr selten Offensivaktionen setzen konnten.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren stärker und kamen in der 74. Minute zum Ausgleich: Ein kurz abgespielter Eckball landete bei Raphael Schifferl, der per Kopf auf 1:1 stellte. Kurz darauf hatten die Gäste aus dem Waldviertel aber die perfekte Antwort parat: Denizcan Cosgun nahm eine Flanke von Marcel Schelle an, verzögerte etwas und schoss herrlich ins lange Eck - 1:2 (78.).

Damit war Horn wieder auf die Siegerstraße abgebogen. Und nur wenige Augenblicke nach dem erneuten Führungstreffer machten die Niederösterreicher alles klar: Diesmal flankte Kapitän Andree Neumayer Richtung zweite Stange, wo Marcel Schelle direkt abzog. Sein Versuch misslang, doch Frank Sturing stand goldrichtig und dückte das Leder aus kurzer Distanz ins Tor.

2. Liga, 10. Runde

Young Violets - SV Horn 1:3 (0:1)

Generali-Arena, Wien; SR Untergasser

Live-Ticker Young Violets - SV Horn

Tore: Schifferl (74.) bzw. Gobara (18.), Cosgun (78.), Sturing (81.)

Startelf Y. Violets: Kos; El Sheiwi, Bejic, Gintsberger, Meisl, Wustinger, Fischerauer, Hahn, Kreiker, Hammond, Pross

Startelf Horn: Ehmann; Klar, Bauer, Gobara, Sturing, Yilmaz, Briedl, Macher, Cosgun, Toro, Neumayer

Gelbe Karten: Wustinger bzw. Neumayer, Macher, Gobara, Biek, Klar

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL