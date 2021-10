Eine Woche nach dem herben 0:4-Debakel gegen St. Pölten hat sich der SKU Amstetten eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgekämpft und einen klaren 3:0-Sieg gegen den KSV 1919 eingefahren. Philipp Schellnegger avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels. Amstetten ist Tabellensechster, Kapfenberg liegt auf Rang 13.

Schellnegger schnürt den Doppelpack

Der SKU Amstetten startete druckvoll und kam bereits nach zwei Minuten durch Philipp Schellnegger zum ersten Torabschluss. Kurz darauf erzielte Schellnegger seinen ersten Treffer in diesem Spiel: Thomas Mayer bediente den Ex-GAK-Kicker, dessen Schuss genau passte - 1:0 (10.). Fünf Minuten später verpasste Alin das 2:0 knapp. Kapfenberg konnte sich zu Beginn kaum befreien und stand unter Dauerdruck. Erst in der 25. Minute gab Sanel Bajrektarevic den ersten Schuss der Gäste ab. Schlussendlich gingen die Hausherren mit einer verdienten Führung in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Falken dem Ausgleich aber sehr nahe. Dennis Verwüster klärte einen gefährlichen Ball nach einem Corner mit einem super Reflex. Erst nach einigen Minuten wachten die Hausherren auf, konnten dann aber sofort wieder das Spielgeschehen an sich reißen. Philipp Schellnegger staubte in der 68. Minute ab und schnürte den Doppelpack. Für den 3:0-Endstand sorgte der eingewechselte Stefan Feiertag (87.).

2. Liga, 10. Runde

SKU Amstetten - KSV 1919 3:0 (1:0)

Ertl Glas Stadion, Amstetten; SR Fluch

Tore: Schellnegger (10., 68.), Feiertag (87.)

Startelf Amstetten: Verwüster; Deinhofer, Dirnberger, Stark, Vojkovic, Alin, Ammerer, Schellnegger, Tschernegg, Frederiksen, Mayer

Startelf KSV 1919: Krenn; Pichorner, Cetina, N'Zi, Grgic, Sarac, Shabanhaxhaj, Bajrektarevic, Mandler, Puschl, Eloshvili

Gelbe Karten: Deinhofer bzw. Keine

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL