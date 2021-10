Langsam aber sicher kommt auch der SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga an. Eine Woche nach dem klaren 4:0-Heimsieg gegen Amstetten feierte der SKN am Freitagabend den dritten Saisonsieg. Der Absteiger aus der Bundesliga besiegte den FC Juniors OÖ auswärts 3:1. In der Tabelle klettern die Niederösterreicher auf Rang elf.

Herrliche Tore in Pasching

Nach einer durchaus guten Anfangsphase der Hausherren übernahmen die Gäste aus Niederösterreich immer mehr die Kontrolle. Erstmals richtig gefährlich wurden die Wölfe nach 16 Minuten: Ulysses Llanez scheiterte zunächst an Lukas Jungwirth, ehe Bernd Gschweidl aus der Distanz verzog. Sechs Minuten später reagierte Jungwirth bei einem Llanez-Schuss stark (22.).

St. Pölten wurde immer stärker: Zunächst scheiterte Gschweidl mit einem Kracher an der Latte (26.), ehe Thomas Salamon den Absteiger aus der Bundesliga in Führung brachte. Der Außenverteidiger bezwang Juniors-Goalie Jungwirth mit einem scharfen Flachschuss - 0:1 (32.).

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Marco Sulzner ein herrliches Tor zum 1:1-Ausgleich. Sein Volley schlug unhaltbar im Tor des SKN ein (54.). Beflügelt durch den Ausgleich wollten die Hausherren prompt nachlegen, doch den Treffer zum 1:2 erzielten die Gäste: Bernd Gschweidl zog aus der Distanz ab und knallte den Ball mit Hilfe der Innenstange zur erneuten Führung ins Tor (71.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselt Deni Alar, der einen Tormannpatzer nützte und zum 1:3 einschob (80.).

2. Liga, 10. Runde

FC Juniors OÖ - SKN St. Pölten 1:3 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; SR F. Ouschan

Live-Ticker FC Juniors OÖ - SKN St. Pölten

Tore: Sulzner (55.) bzw. Salamon (32.), Gschweidl (71.), Alar (80.)

Startelf Juniors OÖ: Jungwirth; Wallquist, Kapsamer, Würdinger, Philipsky, Sulejmanovic, Sulzner, Valencia, Griger, Weixelbraun, Michlmayer

Startelf St. Pölten: Kasten; Ramsebner, Lang, Conte, Salamon, Davies, Schütz, Messerer, Keiblinger, Llanez, Gschweidl

Gelbe Karten: Schwarz bzw. Salamon

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL