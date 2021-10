Das Schlusslicht in der ADMIRAL 2. Liga, der SK Vorwärts Steyr, hatte am Freitagabend den SK Rapid II zu Gast in Oberösterreich. Obwohl die Gastgeber früh in Führung gehen konnten und zwischenzeitlich auf 2:2 ausgleichen konnten, holten sich die Hütteldorfer einen klaren 5:2-Auswärtssieg über die Madlener-Elf.

Rückstand? Kein Problem!

Sowohl Steyr als auch die jungen Rapidler versuchten früh, zum Torabschluss zu kommen - zunächst aber hielten die Abwehrreihen dicht. In der 13. Minute landete der Ball allerdings zum ersten Mal im Tor - Vorwärts ging in Führung. Nach einem Eckball von Kevin Brandstätter war Alem Pasic per Kopf zur Stelle, er ließ Rapid-Goalie Hedl keine Chance und machte das 1:0. So wirklich beeindruckt zeigten sich die Gäste aus Wien-Hütteldorf davon aber nicht, bereits fünf Minuten später fiel der Ausgleich - ebenso nach einem Kopfball. Benjamin Kanuric flankte den Ball nach einem Freistoß in die Gefahrenzone, Nicolas Binder war zur Stelle - und schon stand es 1:1 (18.). Weiterhin zeigten sich die Offensivkräfte auf beiden Seiten bemüht: Ikwuemesi prüfte abermals Niklas Hedl (27.), auf der Gegenseite zwang Rapids Dragoljub Savic Vorwärts-Keeper Turner mit einem Flachschuss auf das kurze Eck (39.). Rapid ließ aber weiter nicht locker - das 1:2 ging daher als logische Konsequenz durch. Hajdari setzte Tobias Hedl per Pass optimal in Szene, per Innenseite des Pfostens schob dieser zur Halbzeitführung ein (42.).

Fünf Minuten zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich das Spielgeschehen in Steyr etwas zerfahren - nach etwas Anlaufzeit wurde den Zuschauern aber auch in Hälfte zwei durchaus einiges geboten. Gefallen hat es den Heimfans aber eher weniger. So glichen die Gastgeber erst durch einen Flachschuss von Pasic aus (57.) - dann aber schlugen die Jungrapidler zu. Postwendend auf den Ausgleichstreffer folgte die erneute Führung, Adrian Hajdari trug sich in die Torschützenliste ein (58.). Und kurz darauf folgte die Vorentscheidung durch Martin Moormann, per platziertem Schuss ins lange Eck vom Sechzehner erzielte er in der 63. Spielminute seinen Premierentreffer in der 2. Liga. Steyr hatte zwar noch die erneute Chance auf den Anschlusstreffer, der eingewechselte Bilic scheiterte aber an Rapid-Torwart Hedl, welcher seinen Schuss noch an die Latte lenkte (70.), Ikwuemesi und Ezeala (beide 80.) scheiterten ebenfalls am Hütteldorfer Schlussmann. Bernhard Zimmermann zeigte sich beim 2:5 treffsicherer, profitierte nach einem Konter aber auch von Turner, welcher das kurze Eck nicht zumachte (86.). So wanderten drei Punkte auf das Konto von Rapid II - und Steyr steht weiterhin mit lediglich vier Zählern am Tabellenende.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

SK Vorwärts Steyr - SK Rapid II 2:5 (1:2)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 1640 Zuschauer; SR Heiss

Tore: 13. 1:0 Alem Pasic, 18. 1:1 Nicolas Binder, 42. 1:2 Tobias Hedl, 57. 2:2 Alem Pasic, 58. 2:3 Adrian Hajdari, 63. 2:4 Martin Moormann, 86. 2:5 Bernhard Zimmermann

Startelf Steyr: Turner - Pasic, Sahanek, Prada-Vega, Dombaxi, Martic, Freitag, Brandstätter, Fischer, Ikwuemesi, Martinovic

Startelf Rapid II: Niklas Hedl - Eggenfellner, Savic, Bosnjak, Binder, Hajdari, Moormann, Tobias Hedl, Kanuric, Tepecik, Velimirovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media