Der Floridsdorfer AC bejubelte am Freitagabend in der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 2:0-Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht SK Vorwärts Steyr. Überschattet wurde die Partie in der zweiten Halbzeit von einem Rettungseinsatz: Ein Hubschrauber musste auf dem Spielfeld landen, weil es in der Umgebung einen Zwischenfall gegeben hat.

Steyr agiert kompakt, doch der FAC geht dennoch in Führung

Die Gäste aus Oberösterreich agierten in den ersten 45 Minuten kompakt und ließen nur wenige Torchancen der Wiener zu. Nichtsdestotrotz gingen die Floridsdorfer in der 21. Minute in Führung: Oliveira agierte nach einem Zuspiel gedankenschnell, zog ab und versenkte das Leder via Innenstange zum 1:0 im Tor.

Der Tabellenletzte agierte zwar durchaus bemüht, doch in der Offensive fehlte es an den zündenden Ideen und Durchschlagskraft. Somit ging der FAC mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Rettungshubschrauber musste auf Spielfeld landen

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Steyrer ihre Offensivbemühungen. So fanden Neuzugang Michael Martin (57.) sowie Oliver Filip (59.) die ersten Chancen für die Gäste vor. Doch mitten in dieser recht guten Phase der Oberösterreicher schlugen die Hausherren eiskalt zu: Flavio war nach einem Abwehrfehler zur Stelle und schob überlegt zum 2:0 ein (64.).

Es war die Vorentscheidung in diesem Spiel, denn was danach folgte, hätte wohl niemand für möglich gehalten. Ein Rettungshubschrauber musste aufgrund eines medizinischen Notfalls in der Umgebung des Stadions auf dem Spielfeld des FAC-Platzes landen. Die Partie war für gut 25 Minuten unterbrochen, ehe der Einsatz beendet und der Hubschrauber wieder abgehoben war. Am Ergebnis änderte sich nach Spielfortsetzung nichts mehr.

2. Liga, 11. Runde

FAC - SK Vorwärts Steyr 2:0 (1:0)

FAC-Platz, Wien; 620 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Oliveira (21.), Flavio (64.)

Startelf FAC: Gütlbauer; Gassmann, Becirovic, Bubalovic, Puchegger, Flavio, Rasner, Krainz, Monsberger, Oliveira, Schmid

Startelf Steyr: Turner; Pasic, Sahanek, Prada, Dombaxi, Gonzalez, Brandstätter, Martin, Demonjic, Ikwuemesi, Filip

Gelbe Karten: Oliveira, Schmid

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: Josef Parak