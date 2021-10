Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem FC Liefering und den FC Juniors OÖ. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Erfolg der Heimischen, die damit an Leader Austria Lustenau dran bleiben. Der Rückstand beträgt sechs Punkte, während die Juniors auf dem 14. Rang liegen und acht Punkte auf dem Konto haben.

Keine Tore

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Nach wenigen Augenblicken die erste Tor-Chance für Nene Dorgeles (FC Liefering), es bleibt aber beim 0:0. Kurz darauf vergibt Dorgeles erneut aus guter Position. Danach auch die Gäste einmal: Dominik Weixelbraun schießt aber daneben. Dann wieder Dorgeles, der allerdings das Tor nicht trifft. Das Publikum sieht eine offen geführte Partie, richtig dicke Tormöglichkeiten bleiben aber vorerst aus. Daraufhin verliert das Spiel an Tempo und plätschert dahin. Mit dem Pausenpfiff die größte Möglichkeit der Partie für Liefering, Dijon Kameri schießt daneben. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Führung und Entscheidung

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lieferingern. Gleich Gefahr im Strafraum, doch Samson Tijani gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Kurz darauf ist es dann aber so weit. In der 61. Minute findet der gegnerische Tormann in Roko Simic seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Nur Sekunden später die nächste Einschussmöglichkeit für Liefering, doch Roko Simic kann diese Gelegenheit nicht in ein Tor ummünzen. Somit bleibt es beim 1:0. Die Oberösterreicher riskieren in Folge immer mehr und werfen alles nach vorne. Das ergibt wiederum Raum für die Lieferinger, die das Spiel entscheiden wollen. Beide Teams versuchen dann die mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Der Druck der Gäste wird in der Schlussphase immer größer, doch anstatt des Ausgleichs fällt in Folge eines Konters das 2:0. Dorgeles, der in der ersten Halbzeit mehrere Male nicht trifft, macht das Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Zwar setzen die Gäste noch einmal alles auf eine Karte, doch es bleibt beim 2:0-Sieg der Lieferinger, bei denen Luka Reischl mit dem Schlusspfiff noch eine sehr gute Chance vergibt.

Foto: GEPA/ADMIRAL