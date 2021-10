Zur Sonntagsmatineé in der Admiral 2. Liga duellierte sich der FC Blau Weiß Linz mit den Young Violets aus Wien-Favoriten. Nach schneller Führung der Gäste aus Wien drehten die Heimischen die Partie zu ihren Gunsten und setzten sich am Ende verdient mit 3:1 durch.

Der FC Blau-Weiß Linz holte am Ende trotz Rückstandes die drei Heimpunkte.

Nach sechs Minuten gingen die Young Violets mit 0:1 in Führung

Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß und gingen bereits nach sechs Minuten in Führung. Dominik Fitz spielte einen Freistoß in den Rückraum kurz ab - Niels Hahn haute voll drauf - und es klingelte im Kasten - das war das 0:1 für die Gäste aus Wien. Die Partie wurde jetzt immer besser: Auf der einen Seite wollten die Linzer unbedingt den Ausgleich erzielen, auf der anderen Seite setzten die Wiener alles daran noch einmal erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Das Resultat dieser Vorhaben waren einige gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff glichen dann die Gastgeber aus: Stefano Surdanovic setzte sich an der Grundlinie gegen zwei Gegenspieler super durch, legte den Ball zurück - und Fabio Strauss machte aus dem Rückraum das 1:1 (44.). Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Matthias Seidl setzte mit seinem Tor zum 3:1 den Schlusspunkt

Blau Weiss Linz schaltete im zweiten Durchgang einen Gang hoch

Nach dem Wiederbeginn zur Hälfte zwei fanden die Hausherren den besseren Start. In Minute 51 setzte Surdanovic einen Schuss aus 20 Metern ab - der Ball prallte von der Latte zurück ins Feld - dort stand der zuvor eingewechselte Aleksandar Kostic goldrichtig - und köpfte den Ball zum 2:1 ins Tor. Jetzt flachte die Partie ein wenig ab - Linz begnügte sich aufs Verwalten und von den jungen Violetten waren kaum mehr Akzente zu sehen. Die Gastgeber kamen aber trotzdem noch zu einem Treffer - in der 85. Minute landete der Ball nach einer Hereingabe von links bei Matthias Seidl. Der Stürmer bewies Nerven und versenkte den Ball aus elf Metern ins lange Eck. Dies war dann auch gleichzeitig der Endstand - die drei Punkte bleiben in Linz - Blau-Weiß besiegt die Young Violets mit 3:1.

FC BLAU WEISS LINZ - YOUNG VIOLETS 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (6. Hahn), 1:1 (44. Strauss), 2:1 (51. Kostic), 3:1 (85. Seidl)

Hofmann Personal Stadion; Jäger - Sabanovic - Kühr

Aufstellungen:

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Danilo Mitrovic, Bernhard Janeczek, Manuel Maranda - Tobias Koch, Michael Brandner (K), Fabian Windhager - Raphael Vani Dwamena, Matthias Seidl, Stefano Surdanovic

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Tristan Hammond, Niels Hahn, Esad Bejic, Mario Gintsberger, Matteo Meisl (K), Florian Fischerauer, Dominik Fitz, Raphael Schifferl, Dario Kreiker, Levan Jordania

by ReD

Fotos: Harald Dostal