Am Samstagnachmittag empfing der FC Blau Weiss Linz den FAC Wien. Die Gäste aus Floridsdorf setzten ihren Erfolgslauf fort: Ein 2:0-Auswärtssieg bedeutet den dritten Sieg ohne Gegentor in Folge. Ein Doppelpack von Joao Oliveira bescherte den Stahlstädtern hingegen die erste Niederlage nach zuletzt vier gewonnen Ligaspielen.

Linz dominiert, verpasst aber die Führung

Die ersten Minuten der Partie dominierten die Gastgeber klar. Bereits in der zweiten Spielminute musste FAC-Goalie Lukas Gütlbauer eingreifen: Einen Surdanovic-Schuss aus spitzem Winkel wehrte der Keeper gut ab, wenig später verfehlte Danilo Mitrovic zudem das Tor nach einem Eckball nur knapp. Und auch Aleskandar Kostic zeigte sich gefährlich, Gütlbauer fischte den Ball aber aus dem langen Eck (32.). Der FAC kämpfte sich mit Fortdauer der Partie zwar immer besser ins Spiel, zeigte sich im Pressing durchaus unangenehm - defensiv präsentierte sich der FAC wieder äußerst stabil. Offensiv hingegen fehlte aber zunächst die Gefahr. Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte auf Seiten der Gäste hatte Verteidiger Christian Bubalovic nach einer verlängerten Standardsituation - er verpasste das Spielgerät aber aus guter Position knapp (39.). Die logische Konsequenz: Torlos ging es zum Pausentee.

Doppelter Oliveira zum Floridsdorfer Glück

Wieder zurück auf dem Platz, erwischte der FAC einen Traumstart in den zweiten Durchgang. Marco Krainz spielte den Ball aus dem Mittelfeld hinter die Abwehr, dort wartete Joao Oliveira. Der Portugiese fackelte nicht lange, köpfte den Ball über den herauseilenden Blau-Weiß-Keeper Nicolas Schmid in die Maschen (49.). Die Führung verlieh dem FAC zusätzlichen Auftrieb. Anthony Schmid traf noch die Stange - stand aber im Abseits (63.). Mihajlovic prüfte tauchte zudem gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, Schmid parierte aber gut (74.). Joao Oliveira war es dann, der den Schlusspunkt setzte: Elias Felber verlängerte einen Ball in die Tiefe, Oliveira zündete den Turbo und überlupfte Schmid ein weiteres Mal.

Durch das 2:0 ist der FAC nun bereits vier Spiele in Folge ohne Punktverlust und nähert sich den Topmannschaften der Tabelle weiter an. Die Stahlstädter hingegen verpassen den Sprung auf den zweiten Platz und lassen nach zuletzt vier Siegen wieder Punkte liegen.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

FC Blau Weiss Linz - FAC Wien 0:2 (0:0)

Hofmann Personal Stadion; 720 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: 48. 0:1 Joao Miguel E Melo De Oliveira, 87. 0:2 Joao Miguel E Melo De Oliveira

Startelf Linz: Schmid - Strauss, Mitrovic, Janeczek, Maranda, Brandner, Malicsek, Windhager, Kostic, Seidl, Surdanovic

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Rechberger, Krainz, Rasner, Mihajlovic, Schmid, Oliveira

Geschrieben von Fabian Beer/FotoS: GEPA/ADMIRAL