Die FC Juniors Oberösterreich trafen am Sonntagvormittag in der 2. Liga auf SKU Amstetten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg der Niederösterreicher, die damit an der Top-Gruppe dranbleiben.

Führung für Amstetten

Das Spiel war gerade einmal eine Minute alt, schon gab es die erste Chance für die Gäste, doch John Frederiksen vergab. Kurz darauf ist es wieder Frederiksen, doch das Runde will nicht ins Eckige. Dann werden auch die Oberösterreicher gefährlich, doch Mirsad Sulejmanovic schießt daneben. Dann wieder eine Einschuss-Möglichkeit für Amstetten, Mario Lovre Vojkovic kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Nach einer halben Stunde ist es dann passiert. Roman Alin trifft zum 1:0 für Amstetten. Mit der Führung im Rücken wollen die Amstettener nachlegen, was aber nicht gelingt. Dann Alarm im Strafraum von Amstetten, doch Alexander Michlmayr (FC Juniors OÖ) bringt den Ball nicht im Tor unter. Die Gastgeber werden jetzt stärker - Dominik Weixelbraun versucht es, das Runde will aber nicht ins Eckige. Kurz darauf pfeift der Schiri zur Pause und schickt die beiden Teams in die Pause.

Glasklare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die wieder Gas geben. Frederiksen schießt in dieser Phase daneben. Dann sucht Peter Tschernegg (Amstetten) den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Das 2:0 liegt mehr als in der Luft. In der 67. Minute ist es soweit - Philipp Schellnegger bewahrt einen kühlen Kopf und kann zum 0:2 einschieben. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Amstettener haben aber noch nicht genug. In Minute 82 fasst sich Roman Alin ein Herz und vollendet eiskalt zum 0:3. Für die Vorlage zeigte sich Dino Kovacec verantwortlich. Sebastian Leimhofer versenkt nach 85 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:4. Das Spiel ist längst entschieden - Sebastian Leimhofer bleibt in der 89. Minute vor dem Kasten eiskalt und bringt seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:5 und gleichzeitig der Endstand.

Photocredit: Harald Dostal

