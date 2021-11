Nach zwei Niederlagen in Serie empfing Tabellenführer SC Austria Lustenau den SV Horn. Im Reichshofstadion ließen die Lustenauer den Gästen aus Niederösterreich keine Chance. Ein spielfreudiger Muhammed Cham und Wallace sorgten für den 2:0-Heimsieg, bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg höher ausfallen können.

Viel Drang nach vorne

Zwei Spiele hintereinander gab es für die in dieser Saison bislang erfolgsverwöhnten Lustenauer keinen "Dreier" mehr. Diese kleine Miniserie sollte enden - daran ließen die Mannen von Trainer Markus Mader keinen Zweifel. Sie beherrschten die Partie gegen den SV Horn von Beginn an. Bereits in den ersten zehn Minuten hätte die Führung fallen können, bei den Vorarlbergern verpassten zunächst Wallace nach einem Standard (3.) sowie Fabian Gmeiner (7.) ihr Ziel nur knapp. Die Austrianer spielten aber weiter munter auf das Tor von Horn-Keeper Ehmann. Wieder einmal zeigte sich vor allem der österreichische U-21-Teamspieler Muhammed Cham in Topform, dieser dirigierte einen Angriff nach dem anderen. Cham und die personifizierte Lustenauer Torversicherung Haris Tabakovic hatten in Durchgang eins noch beste Chancen auf das 1:0, Ehmann hielt seinen Kasten aber zunächst sauber.

Alles im Griff

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielgeschehen. Horn versuchte weiterhin, die spielfreudigen Lustenauer aus der Gefahrenzone wegzuhalten, die Lustenauer drängten immer mehr auf den ersten Treffer. Muhammed Cham schließlich erlöste die Austria-Anhänger: Mit einem Schuss aus 20 Metern platzierte er den Ball zum 1:0 in den Maschen, Ehmann konnte den Rückstand nicht verhindern (57.). Und weiter lief die Lustenauer Angriffsmaschinerie auf Hochtouren, einzig die Chancenverwertung war nicht optimal. Wallace machte schließlich den Deckel drauf, schlenzte den Ball aus der Distanz in die Maschen (69.). In der Schlussphase (77. & 88.) hatte Tabakovic zudem noch zwei gute Möglichkeiten, der Schweizer hatte aber an diesem Abend wenig Glück im Abschluss.

Durch den Sieg steht die Lustenauer Austria mit 34 Zählern weiterhin an der Tabellenspitze. Horn hingegen muss bereits die vierte Niederlage en suite hinnehmen.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

SC Austria Lustenau - SV Horn 2:0 (0:0)

Reichshofstadion; 2550 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 57. 1:0 Muhammed Cham, 69. 2:0 Wallace Menezes dos Santos

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Maak, Baiye, Cham, Wallace, Grabher, Cheukoua, Tabakovic

Startelf Horn: Ehmann - Sturing, Biek, Gobara, Marakis, Yilmaz, Macher, Neumayer, Schmutz, Toro, Cosgun

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL