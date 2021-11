In der 16. Runde der Admiral 2. Liga empfing der FC Wacker Innsbruck zum Abschluß der Herbstsaison die Young Violets Austria Wien. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zündeten die Young Violets im zweiten Durchgang eine Torlawine und siegten am Ende hochverdient mit 4:1.

Innsbruck ging nach sieben Minuten in Führung

Der FC Wacker Innsbruck startete perfekt in die Partie. Zuerst vergab Okan Aydin eine gute Möglichkeit gleich zu Beginn (3.) - nur vier Minuten später ließ dann Lukas Hupfauf sein Team jubeln - er stellte auf 1:0 für die Gastgeber. Jetzt fanden auch die Gäste langsam ins Spiel, kamen auch zu tollen Chancen und völlig entsprechend dem Spielverlauf auch zum Ausgleich. Romeo Vucic versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz und korrigierte den Spielstand auf 1:1 - das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach dem Wiederbeginn übernahmen die Hausherren kurz das Kommando, hatten einige Möglichkeiten - der Ball wollte aber nicht ins Tor - die Kiste war wie vernagelt.

Die Young Violets waren in der zweiten Hälfte nicht zu bändigen

Besser machten es die Gäste - sie zeigten den Tirolern wie man Tore schießt. Tristan Haamond übergab in der 59. Minute das Leder auf Niels Hahn und er ließ sich nicht lange bitten und stellte die 2:1 Führung für die Violetten her. Die Wiener hatten jetzt scheinbar Lunte gerochen - Dominik Fitz überwand Innsbruck-Keeper Marco Knaller und erhöhte in der 67. Minute auf 3:1 aus Sicht der Young Violets. Die Hausherren waren jetzt sichtlich geknickt und fanden kein Erfolgsrezept gegen mutig agierende Violets. Die Wiener hatten ihr Visier richtig eingestellt - nach einem Eckball von Fitz boxte sich Knaller den Ball ins eigene Tor und sorgte somit in der 81. Minute für den 1:4 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Masaki Morass, Trainer Wacker Innsbruck:

"Wir müssen selbstkritisch sein. Wir waren unkonzentriert und haben durch individuelle Fehler die Gegentore kassiert. Wir haben wieder einmal unsere klaren Chancen nicht genützt und einfach zu wenig Zugriff aufs Spiel gehabt."

FC WACKER INNSBRUCK - YOUNG VIOLETS AUSTRIA WIEN 1:4 (1:1)

Torfolge: 1:0 (7. Hupfauf), 1:1 (38. Vucic), 1:2 (59. Hahn), 1:3 (67. Fitz), 1:4 (81. Knaller (ET)

Tivoli; Innsbruck; Gmeiner - Tekeli - Borucki

Startaufstellungen:

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Stefan Hager, Lukas Hupfauf (K), Florian Kopp - Marco Holz, Okan Aydin, Raphael Galle, Merchas Doski, Clemens Hubmann - Ronivaldo Bernardo Sales, Atsushi Zaizen

FK Austria Wien: Mathias Gindl, Florian Wustinger, Tristan Hammond, Armand Smrcka, Niels Hahn, Esad Bejic, Romeo Vucic, Mario Gintsberger, Matteo Meisl (K), Dominik Fitz, Raphael Schifferl

Fotos: GEPA/ADMIRAL