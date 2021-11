Der GAK 1902 empfing am Freitagabend in der 2. Liga Austria Lustenau. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Remis. Die Begegnung hätte sich das eine oder andere Tor verdient gehabt.

Keine Tore

Das Spiel beginnt mit einer Chance für den GAK: David Peham sucht den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Dann auch Lustenau, doch da ist mehr drin: Muhammed-Cham Saracevic mit der Chance, aber das Runde will nicht in den Kasten. Dann wieder der GAK, doch Pedro Felipe vergibt und der Spielstand bleibt unverändert. Dann übernehmen die Lustenauer das Kommando. Bryan Silva Teixeira und Muhammed-Cham Saracevic kommen gefährlich vor das Tor der Grazer, doch es bleibt weiter beim 0:0. Nach einer halben Stunde verfehlt Lustenaus Haris Tabakovic das Tor. Im Gegenzug auch Gefahr im Lustenauer Strafraum, doch Mamadou Sangare gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Das 0:0 ist gleichzeitig der Pausenstand.

Keine Tore, die zweite

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Einschuss-Möglichkeit für Austria Lustenau, Wallace Menezes kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Dann versuchen beide Trainer mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Lustenau ist in Folge am Drücker. Bryan Silva Teixeira, Jean Hugonet und Haris Tabakovic finden Möglichkeiten vor, doch das Leder will nicht ins Tor. Der GAK ist jetzt ordentlich in Bedrängnis. Ein Entlastungsangriff mit einer Chance von Gerald Nutz ist das einzige, was den Grazern in dieser Phase nach vorne gelingt. In der Schlussphase versuchen es dann beide Teams mit mehr Risiko, doch es bleibt beim 0:0, mit dem die Grazer wohl zufrieden sein dürften.

Foto: GEPA/ADMIRAL