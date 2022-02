Eine rasante Partie konnten die Besucher bei der Begegnung zwischen dem SV Licht Loidl Lafnitz und dem SV Wacker Innsbruck beobachten. Die Gastgeber lagen bereits nach 14 Minuten mit 2:0 in Front, konnten den Sack im zweiten Durchgang aber nicht zumachen. Die Gäste aus Innsbruck holten den Rückstand auf und freuten sich am Ende über einen gewonnen Punkt. Mit diesem Unentschieden ist Lafnitz weiterhin Tabellensechster in der Admiral 2. Liga - Innsbruck bleibt an neunter Stelle und Coach Michael Oenning kann sich über seinen ersten Zähler freuen.

Thorsten Schriebl schockte die Gäste mit seinem Treffer zum 1:0 bereits nach vier Minuten

Die Hausherren aus der Oststeiermark erwischten einen Blitzstart. In der 4. Spielminute übergab Phillip Wendler die Kugel an Thorsten Schriebl und der 23jährige Mittelfeldspieler netzte zum 1:0 ein. Bitter für die Innsbrucker, die wiederum einen schnellen Rückstand hinnehmen mussten. Sechs Minuten später verwertete Daniel Gremsl zum 2:0 und ließ die euphorischen Lafnitzer Fans erneut jubeln. Die Gastgeber hatten die Partie jetzt gut im Griff, dennoch kamen die Auswärtigen zu zwei Möglichkeiten - Dennis Grote (35.) und Paolino Bertaccini (37.) brachten diese aber nicht im Gehäuse von Keeper Andreas Zingl unter.

Die Schlussphase des ersten Durchganges wurde noch richtig heiß - zuerst vergab Florian Jamnig in der 45. Minute aufseiten der Innsbrucker eine tolle Möglichkeit und unmittelbar danach konnte Michael John Lema (45 +1.) den Ball nicht über die Linie drücken. Mit dem 2:0 Pausenstand ging es dann in die Kabinen.

Ronivaldo sorgte in der 79. Minute für den Innsbrucker Ausgleich

Die Anfangsphase der zweiten Spielhälfte verlief eher ruhig, keines der beiden Teams konnte dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. In Minute 63. wurde es dann brandgefährlich im Lafnitzer Sechzehnmeterraum - Ronivaldos Chance blieb aber ohne zählbaren Erfolg. In der 70. Minute hätte der erst kurz zuvor eingewechselte Nicolas Meister berühmt werden und für die Vorentscheidung sorgen können - er scheiterte aber am eigenen Unvermögen.

Je länger die Partie dauerte, desto besser fanden die Wackerianer ins Spiel - und kamen so auch verdient zum Anschlusstreffer. In der 72. Minute. verkürzte der 32jährige Germane Marco Holz auf 2:1. Scheinbar hatte er jetzt Lunte gerochen, denn nur zwei Minuten später war er wieder gefährlich vor dem Lafnitzer Tor - der Spielstand blieb aber unverändert. Zumindestens bis zur 79. Minute, denn da ließ es Ronivaldo im Kasten klingeln und sorgte für den 2:2 Ausgleich. Als sein Assistgeber fungierte Raphael Galle.

Jetzt roch es nach einem Wunder in der Lafnitz-Arena, die Tiroler spielten nun munter drauf los, hatten Lust auf mehr und Lafnitz war aufgrund des vergebenen Zweitorevorsprungs sichtlich geschockt. Es war aber trotzdem nicht mehr drinnen für die Gäste, die Partie endete mit 2:2. Ein gewonnener Punkt für Wacker Innsbruck, zwei verlorene für den SV Lafnitz.

SV LICHT LOIDL LAFNITZ - FC WACKER INNSBRUCK 2:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (4. Schriebl), 2:0 (14. Gremsl), 2:1 (72. Holz), 2:2 (79. Ronivaldo)

Fußballarena Lafnitz; 480 Besucher; Barmaksiz - Kolbitsch - Tekeli

Aufstellungen:

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl (70. Nicolas Meister), Philipp Wendler, Georg Grasser, Thorsten Schriebl, Sebastian Feyrer, Florian Harald Prohart (61. Christoph Halper), Stefan Gölles, Philipp Siegl, Michael John Lema (61. Florian Sittsam)

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Raphael Galle, Dennis Grote, Rami Tekir (61. Merchas Doski), Clemens Hubmann, Paolino Bertaccini - Ronivaldo Bernardo Sales

