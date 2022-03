Die KSV 1919 hatte in der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II zu Gast. Die Kulovits-Elf zeigte sich lange komplett dominant, ging durch einen Doppelpack von Benjamin Kanuric verdient in Führung. Anschließend verpassten es die Jung-Rapidler aber, den Deckel draufzumachen. Der Anschlusstreffer der KSV 1919 kam dennoch zu spät.

Jungrapidler mit viel Power

Im Duell zweier Tabellennachbarn zeigten die Gäste aus Hütteldorf von Beginn weg ihre Ambitionen, Kapfenberg in der Tabelle weiter hinter sich zu lassen. Benjamin Kanuric und Dragoljub Savic prüften KSV-Keeper Patrick Krenn in den Anfangsminuten. In der zehnten Spielminute landete der Ball dann erstmals in den Maschen, Christopher Dibon stand aber bei seinem vermeintlichen Treffer im Abseits. Vier Minuten später war es dann soweit: Savic bediente Kanuric - und dieser besorgte das 0:1 (14.).

Rapid machte weiter Dampf - und kam durch Rene Kriwak zur nächsten guten Möglichkeit, Krenn rettete erneut (19.). Sekunden nach der Chance bekam ein Kapfenberger Abwehrspieler den Ball an die Hand - Schiedsrichter Ristoskovs Pfeife blieb dabei aber stumm. Mit einem weiteren vergebenen Hochkaräter - Kriwak zimmerte den Ball aus zehn Metern an die Latte (34.) - ging es in die Kabinen.

Aufholjagd kam zu spät

Auch nach Wiederanpfiff kannte das Spiel nur eine Richtung. Kriwak per Lupfer (49.) und Kanuric aus fünf Metern (53.) sorgten auch nach der Pause für Offensivpower. Nach gut einer halben Stunde war es auch wieder Benjamin Kanuric, der mit dem Doppelpack seine starke Form bestätigte: Nicholas Wunsch flankte den Ball in die Gefahrenzone, Kanuric bugsierte den Ball über die Torlinie (59.).

Und weiter ging das muntere Rapidler Angriffsspiel. Kriwak und Savic hätten den Deckel draufmachen können - so aber kamen die Kapfenberger noch einmal heran: Nach einer Rapid-Ecke ging es schnell, die Kapfenberger konterten - der eingewechselte Mohamed Kone stellte auf 1:2 (74.). Der Anschlusstreffer schien den Hausherren neuen Mut zu geben: Zunächst kam Pichorner nach einer Ecke zum Abschluss, dann war auch Rapids Laurenz Orgler noch einmal gefordert: Gegen Antonio Luci Sokcevic hielt er in der 89. Minute die drei Punkte fest.

ADMIRAL 2. Liga, 19. Runde

KSV 1919 - SK Rapid II 1:2 (0:1)

Franz Fekete Stadion; 500 Zuschauer; SR Ristoskov

Tore: 14. 0:1 Benjamin Kanuric, 59. 0:2 Benjamin Kanuric, 74. 1:2 Mohamed Kone

Startelf Kapfenberg: Krenn - Grgic, Puschl, Sylla, Amoah, N'zi, Lalic, Miskovic, Heindl, Barbosa da Silva, Iharos

Startelf Rapid II: Orgler - Savic, Bosnjak, Wunsch, Sulzbacher, Binder, Dibon, Kanuric, Querfeld, Kriwak, Velimirovic

Fotos: Josef Parak