Der SK Rapid II hatte am Freitagabend die Elf des FC Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Nachdem die erste Hälfte recht durchwachsen war, fanden die favorisierten Linzer im Laufe der Partie zu ihrem Spiel. Nach dem Seitenwechsel erzielten Neumayr, Brandner und Fetahu die Tore. Die Scheiblehner-Elf springt durch den 3:0-Sieg auf Rang vier.

Chancenarme erste Hälfte

Die erste Hälfte war wenig von Offensivaktionen geprägt - auf beiden Seiten gelang den Offensiven zunächst recht wenig. Beide Teams zeigten sich lange auf Augenhöhe. Das lag auch daran, dass die favorisierten Gäste etwas brauchten, um sich in der Partie zurechtzufinden. So endeten viele Angriffsmöglichkeiten bereits in Ansätzen, wirklich gefährlich wurde es nur selten. Die Jungrapidler versuchten ihr Glück etwa aus der Distanz: Bei Nicolas Binder (8. Minute) und Lukas Sulzbacher (39. Minute) fehlte aber die Präzision. Die beste Chance der Partie gehörte hingegen den Gästen aus Linz, die nach rund 20 gespielten Minuten allmählich stärker wurden: Nach Zuspiel von Matthias Seidl versuchte es Simon Pirkl per Lupfer, der Ball landete aber knapp neben dem Tor von Rapid-Goalie Laurenz Orgler (25.). So ging es für beide Mannschaften torlos in die Pause.

Doppelschlag nach der Pause

Bereits vor dem Pausenpfiff hatte sich gezeigt, dass die Elf von Gerald Scheiblehner stärker wurde. Und nach dem Wiederanpfiff fielen auch die Tore. Das erste erzielte Fabian Neumayr nach Vorarbeit von Manuel Maranda, für Neumayr war es der erste Saisontreffer (51.). Beflügelt durch den Führungstreffer, drückten die Blau-Weißen auf das 0:2. Dieses ließ nicht lange auf sich warten. In Minute 59 legte Michael Brandner nach, der Linzer Kapitän traf nach Pirkl-Zuspiel von der linken Seite aus gut 20 Metern - Rapid-Keeper Laurenz Orgler sah beim Gegentreffer nicht allzu gut aus. Mit dem zweiten Gegentreffer schien die Gegenwehr der Hütteldorfer gebrochen. Linz hatte hingegen noch Möglichkeiten, den Auswärtssieg noch klarer zu gestalten. So hätte in der 73. Minute das 0:3 fallen müssen: Erst scheiterte Paul Mensah an Torwart Orgler, den Nachschuss setzte Matthias Seidl dann über den Kasten. In der Schlussphase hatten zudem noch die eingewechselten Anteo Fetahu (86.) und Fally Mayulu (89.) den dritten Treffer auf dem Fuß, beide Joker brachten den Ball aber nicht im Tor unter. In der Nachspielzeit fiel schließlich trotzdem das 0:3: Mayulu traf von rechts kommend erst nur die Innenstange, Fetahu staubte ab.

Durch den 3:0-Auswärtssieg schieben sich die Stahlstädter an Amstetten vorbei auf den vierten Tabellenrang. Für Rapid II hingegen war es die erste Niederlage im Kalenderjahr.

ADMIRAL 2. Liga, 20. Runde

SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz 0:3 (0:0)

Allianz Stadion; 450 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 51. 0:1 Fabian Neumayr, 59. 0:2 Michael Brandner, 90./+3 0:3 Anteo Fetahu

Startelf Rapid II: Orgler - Savic, Bosnjak, Wunsch, Sulzbacher, Binder, Dibon, Hajdari, Kanuric, Querfeld, Velimirovic

Startelf BW Linz: Schmid - Strauss, Schösswendter, Maranda, Mitrovic, Pirkl, Brandner, Huber, Mensah, Seidl, Neumayr

Fotos: Admiral/GEPA