Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SKU Amstetten und dem SC Austria Lustenau. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für die Vorarlberger, die aufgrund des Remis des FAC wieder die Tabellenführung übernehmen konnten.

Führung für Lustenau

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Lustenauern, die sogleich Chancen erarbeiten. Man gibt von Beginn an Gas und es sollte nicht lange dauern, ehe das 1:0 für die Gäste aus dem Ländle fällt. Haris Tabakovic schießt und lässt dem Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber trotz Möglichkeiten nicht gelingt. Muhammed-Cham Saracevic und Tabakovic vergeben in dieser Phase. Amstetten wirkt etwas geschockt. Es dauert eine Weile, bis auch die Gastgeber ins Spiel finden. Sebastian Dirnberger vergibt in dieser Phase nach knapp einer halben Stunde. Die erste Halbzeit endet mit Möglichkeiten für Lustenau, die allerdings nicht zu einem weiteren Treffer führen. Nach etwas mehr als 45 Minuten geht es dann in die Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Lustenauern, die nachlegen und das Spiel schnell entscheiden wollen. Die Amstettener schwächen sich in Folge selbst, indem Lukas Deinhofer Gelb-Rot sieht - das Foulspiel ergibt einen Elfer für die Lustenauer, die allerdings verschießen. Damit bleibt es spannend, auch wenn die Lustenauer ein Mann mehr sind. In der 65. Minute zappelt das Leder schließlich doch im Netz. Haris Tabakovic nutzt die Gelegenheit, nachdem Marco Stark der Ball durchrutscht. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Amstettener versuchen es zwar weiterhin, doch das Spiel ist entschieden. Auf beiden Seiten gibt es weitere Halbchancen, doch es bleibt beim Sieg der Lustenauer, die letztlich auch noch wesentlich gewinnen hätten können.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

Amstetten - Austria Lustenau 0:2 (0:1)

Tore: Haris Tabakovic (10. und 65. Minute)

Amstetten: Dennis Verwüster - Can Kurt, Lukas Deinhofer (K), Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Arne Ammerer, Roman Alin, Philipp Offenthaler, Philipp Schellnegger - John Johannesen Frederiksen, Thomas Wilfried Mayer

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Jean Hugonet, Fabian Gmeiner, Hakim Guenouche, Anderson Dos Santos Gomes, Matthias Maak (K) - Brandon Baiye, Muhammed Cham Saracevic, Pius Grabher - Michael Cheukoua, Haris Tabakovic

Foto: GEPA-ADMIRAL

