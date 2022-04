Drittplatzierter gegen Viertplatzierter: Das Duell FC Blau-Weiß Linz gegen SKU Ertl Glas Amstetten versprach spannenden Fußball in der ADMIRAL 2. Liga. Bereits in der 1. Hälfte fielen vier Tore, zweimal konnten die Königsblauen vor der Pause ausgleichen. Nach der Pause zeigte sich der amtierende Zweitliga-Meister aus der Stahlstadt souverän und siegte durch Tore von Kostic, Mensah (Foto) und Brandner am Ende mit 5:2.

Vier Treffer in Hälfte 1

Beide Mannschaften zeigten sich auf Augenhöhe, kamen durch Simon Pirkl (5., Schuss ans Außennetz) und Wale Musa Alli (7.) zu ersten Möglichkeiten. Die erste Top-Chance gehörte dann den Gästen: Nach einem weiten Abschlag löste sich Alli von seinem Gegenspieler, im Eins-gegen-Eins-Duell mit Linz-Keeper Nicolas Schmid traf er aber nur den Pfosten (14.). Das erste Tor der Partie fiel nach nach 28 Spielminuten durch einen Foulelfmeter: Stefan Feiertag verwandelte zum 0:1. Doch die Linzer hatten die passende Antwort parat und schlugen postwendend zurück: Fabian Windhager bediente Matthias Seidl mustergültig, der Goalgetter besorgte den Ausgleich (29.).

Linz-Kapitän Michael Brandner verpasste in der 35. Spielminute aus dem Getümmel vor dem Tor nur knapp die Führung. Diese gelang stattdessen erneut den Amstettnern. Nach Flanke von Alli war es Sebastian Leimhofer, der per Kopfball das 1:2 erzielte - die Defensive der Blau-Weißen sah dabei nicht gut aus. Die Scheiblehner-Elf drückte auf den Ausgleich vor der Pause, Pirkl verpasste fünf Minuten vor Ende der 1. Hälfte eine Großchance (40). Zwei Zeigerumdrehungen später fiel das 2:2: Eine Pirkl-Ecke landete bei Routinier und Winter-Neuzugang Christoph Schösswendter, dieser köpfte zum 2:2 ein (42.).

Abgeklärte Linzer

Die 2. Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: Mit einem Linzer Tor. Paul Mensah legte nach Seidl-Vorarbeit quer, aus vollem Lauf verwertete Aleksandar Kostic zum 3:2 (48.). Nach der erstmaligen Führung hatten die Gastgeber die Partie unter Kontrolle, hätten durch einen Kopfball von Fabio Strauss fast nachlegen können (60.), auch Seidl setzte einen Kopfball knapp drüber (73.).

Auf der Gegenseite wurde auch die Fallmann-Elf noch einmal gefährlich: Ein Ammerer-Schuss wurde erst per Tackling geklärt, der zweite Versuch durch Mustecic landete über dem Tor (72.). Spätestens eine Viertelstunde vor Ende der Partie sorgte Paul Mensah aber für die Vorentscheidung. Er erhöhte nach einem starken Pass vom eingewechselten Danilo Mitrovic auf 4:2 (74.). Michael Brandner stellte in der 82. Spielminute per abgefälschtem Schuss noch auf 5:2.

Durch den Heimsieg gegen Verfolger SKU Amstetten festigen die Blau-Weißen den dritten Tabellenplatz mit fünf Punkten Vorsprung.

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SKU Ertl Glas Amstetten 5:2 (2:2)

Hoffmann Personal Stadion; 700 Zuschauer; SR Eisner

Tore: 0:1 Sebastian Feiertag (28., FEM), 1:1 Matthias Seidl (29.), 1:2 Sebastian Leimhofer (38.), 2:2 Christoph Schösswendter (42.), 3:2 Aleksandar Kostic (48.), 4:2 Paul Mensah (74.), 5:2 Michael Brandner (82.).

BW Linz: Schmid - Strauss (65. Mitrovic), Schösswendter, Maranda, Koch (85. Huber), Pirkl, Brandner, Windhager (65. Gölles), Mensah, Kostic (83. Fetahu), Seidl

SKU Amstetten: Verwüster - Goldnagl, Kurt, Vojkovic, Leimhofer (88. Roman), Ammerer, Offenthaler, Alli, Schellnegger, Feiertag, Mayer (63. Mustecic)

Foto: Albert Mikovits/pictureshooting.at