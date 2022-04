Zur Sonntagsmatinee empfing der spusu SKN St. Pölten den SV Licht-Loidl Lafnitz in der ADMIRAL 2. Liga. Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger. Nach der frühen Lafnitzer Führung durch Lichtenberger glich Kovacevic noch in der ersten Hälfte aus. Da beide Teams nach der Pause ihre Chancen nicht nutzen konnten, blieb es beim 1:1-Remis.

Lafnitzer Blitzstart, St. Pöltner Dominanz

St. Pölten startete perfekt in die Partie: Philipp Wendler startete unter St. Pöltner Geleitschutz in den Strafraum, der Ball landete bei Christian Lichtenberger - und der schob trocken zum 0:1 ein (5.). Die Gastgeber drückten in weiterer Folge auf den Ausgleich, Lafnitz zog sich zurück. Die beste Möglichkeit auf das 1:1 fand Ulysses Llanez jr. vor - nach Vorbeit von Kresimir Kovacevic zielte er von der linken Seite auf's rechte Eck, ein Lafnitzer kratzte den Ball aber noch stark per Kopf von der Torlinie (23.).

Wenig später fiel der Ausgleichstreffer, der sich bereits abgezeichnet hatte. Julian Keiblinger bediente Kovacevic herrlich per Lupfer in den Strafraum, dieser versenkte den Ball im kurzen Eck (25.). Spätestens mit dem 1:1 war St. Pölten die bessere Mannschaft, hatte deutlich mehr Spielanteile und agierte auch zwingender im Offensivspiel. Nachdem ein Versuch von Llanez jr. kurz vor der Pause knapp am langen Pfosten vorbeirollte (45.), verabschiedeten sich die Mannschaftem mit dem 1:1 in die Kabinen.

Für die Wölfe war mehr drin

Auch nach der Pause waren die besseren Chancen auf Seiten der Niederösterreicher zu finden. Zwar zwang Lichtenberger SKN-Goalie Lino Kasten zunächst zu einer Parade (52.), anschließend wurde St. Pölten durch Julian Keiblinger wieder gefährlich, dessen Schuss auf's kurze Eck konnte Stefan Umjenovic mit einer Grätsche gerade noch entschärfen (56.). Und auch Lafnitz-Keeper Andras Zingl zeigte sich hellwach: Erst blockte er einen Monzialo-Versuch im Eins-gegen-Eins stark (65.), dann parierte er gegen Llanez jr. ebenso souverän (69.).

Doch auch Lafnitz ließ Angriffsmomente aufblitzen - vor allem, weil St. Pölten offensiv riskierte und die Restverteidigung auf ein Minimum reduzierte: In der 72. Minute versuchte es etwa Lichtenberger von rechts, Lino Kasten entschärfte seinen Aufsitzer gut. Auf der Gegenseite probierte es der eingewechselte Din Barlov artistisch, nach einer Ecke setzte er aus kurzer Distanz zum Fallrückzieher an, Zingl reagierte aber stark (81.).

Die Angriffsbemühungen der St. Pöltner blieben schlussendlich unbelohnt, es blieb beim 1:1. Ein Blick auf die Tabelle verrät: Das Remis nützt beiden Mannschaften nur wenig, beide Teams sind weiter im Tabellenmittelfeld angesiedelt.

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde

spusu SKN St. Pölten - SV Licht-Loidl Lafnitz 1:1 (1:1)

NV Arena; 914 Zuschauer; SR Talic

Tore: 5. 0:1 Christian Lichtenberger, 25. 1:1 Kresimir Kovacevic

St. Pölten: Kasten - Ramsebner (90. Wisak), Lang, Streimelweger (32. Salamon), Conte, Schütz (46. Barlov), Tursch, Keiblinger, Kovacevic (74. Silue), Llanez jr., Monzialo (74. Gschweidl)

Lafnitz: Zingl - Umjenovic, Wendler, Pfeifer (14. Gschiel), Halper (64. Gölles), Schriebl, Feyrer (75. Sittsam), Wohlmuth (64. Gremsl), Siegl, Fadinger, Lichtenberger

Fotos: GEPA/ADMIRAL