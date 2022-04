Am 24. Spieltag, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der SV Horn auf den FC Blau-Weiß Linz. Und dabei gelang es überraschenderweise den Hornern wieder einmal, für drei Punkte Sorge zu tragen. In Summe betrachtet ging der volle Erfolg auch in Ordnung. Der Blick auf die Tabelle verrät die Wichtigkeit des Erfolgs. Denn damit konnten sich die Waldviertler etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Horn nützt eine der wenigen Möglichkeiten zum 1:0

Geht es nach der Papierform sind doch die „Königsblauen“ mit der Favoritenrolle behaftet. Von den letzten 10 Partien wurde nur eine Partie in den Sand gesetzt. Bei den Waldviertlern hingegen ist jede Menge Sand im Getriebe vorhanden. Aus den letzten 13 Spielen wurden gerade einmal 6 Punkte gutgeschrieben. Anfangs sind einmal beide Teams damit beschäftigt, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. Danach sind es die Horner, die die ersten Offensiv-Vorstöße vortragen. Mit Fortdauer nimmt das Spiel des amtierenden Meisters dann mehr und mehr Fahrt auf.

14. Minute: Mensah kommt nach einem Freistoß im Strafraum an den Ball und bringt diesen dann auch aufs Tor. Keeper Ehmann ist zur Stelle. Wie sich der Schlussmann in weiterer Folge als Turm in der Schlacht erweist. So gelingt es der Landerl-Truppe auch gegen spierisch stark agierende Stahlstädter die Null zu halten.

Aber im Spiel nach vorne klemmt es wohlweislich beim Platzherrn. Demzufolge kommt es zu einer Begegnung die sich weitestgehend zwischen den Zwanzigmeter-Markierungen abspielt. Die prickelnden Strafraum-Situationen bleiben völlig aus. Dann aber kommt die 44. Minute: Nach einem Briedl-Freistoß bringen die "Königsblauen" das Leder nicht aus dem Gefahrenraum. Der aufgerückte Paul Gobara antizipiert am schnellsten - Halbzeitstand: 1:0.

Blau-Weiß hat überraschend das Nachsehen

Im zweiten Durchgang geht es nun darum, welcher der beiden Mannschaften es besser gelingt, die angezogene Handbremse zu lösen. Demnach ist auch trotz der knappen Führung in dieser Partie noch gar nichts entschieden. 50. Minute: Die Gäste haben anscheinend verstanden, dass das Gezeigte bislang zu wenig ist.

Erste Möglichkeit im zweiten Durchgang! Kostic tankt sich durch und kommt aus gut 14 Metern zum Abschluss - neben das Tor. Die Linzer sind fortan darum bemüht, die Geschwindigkeit entsprechend zu erhöhen. Daraufhin sorgen die Horner wieder für Nadelstiche. Zweimal kann sich Linz-Schlussmann Schmid bei Chancen von Toro und Okan Yilmaz erfolgreich in Szene setzen. So kommt es dass nachfolgend zu einem Spiel auf Augenhöhe kommt.

Gelingt es den Waldviertlern tatsächlich wieder einmal, voll anzuschreiben? So beginnt dann den Scheiblehner-Mannen mehr und mehr die Zeit davonzulaufen. 64. Minute: Das muss eigentlich das 2:0 sein. Aber Jürgen Bauer bringt es zuwege, das Tor aus 11 Metern ohne Bedrängnis nicht zu treffen. 67. Minute: Jetzt aber gelingt es den Hornern in das Tor zu treffen. Cosgun marschiert auf und davon, er legt dann ab für den Spanier Toro, der das 2:0 markiert.

Jetzt beginnt das Werkl der Horner zu laufen. Der eingewechselte Burak Yilmaz schrammt nur knapp am dritten Treffer vorbei. Linz ist zwar bemüht noch eine Wende herbeizuführen, aber Horn gelingt es schlussendlich nicht unverdient, die drei wichtigen Heimzähler festzuhalten. Dem eingewechselten Mayulu gelingt es in der 92. Minute noch Kosmetik zu betreiben - Spielendstand: 2:1. In der nächsten Runde besitzt Horn am Ostermontag, 18. April um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen die Young Violets. Der FC Blau-Weiß Linz spielt bereits um 10:30 Uhr zuhause gegen Innsbruck.

SV HORN - FC BLAU WEISS LINZ 2:1 (1:0)

Sparkasse Horn Arena, 400 Zuseher, SR: Harald Lechner

SV Horn: Ehmann, Sturing (90. Macher), Klar, Gobara, Bauer, Briedl (71. B. Yilmaz), Marakis, Neumayer, Toro (90. Toure), O. Yilmaz (71. Schelle), Cosgun (85. Biek)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauss (75. Mayulu), Schösswendter, Maranda, Koch, Pirkl, Brandner, Windhager (66. Mitrovic), Mensah (60. Neumayr), Kostic (75. Fetahu), Seidl

Torfolge: 1:0 (44. Gobara), 2:0 (67. Toro), 2:1 (92. Mayulu)

Gelbe Karten: Bauer, Toro bzw. Pirkl

Spielfilm: Liveticker SV Horn - FC Blau-Weiß Linz

Bild: Harald Dostal /sport-bilder.at