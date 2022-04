Zur 23. Runde der Admiral 2. Liga empfing der krisengebeutelte FC Wacker Innsbruck am Tivoli den GAK 1902. Die Steirer gingen nach 23 Minuten in Führung und schafften es zum wiederholten Mal nicht, die Führung in "trockene Tücher" zu bringen. Ronivaldo traf per Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Marco Perchthold zeigte nach einem Eckball Torjägerqualitäten und traf zum 0:1

Die Anfangsphase in dieser Partie gehörte klar den Gästen - immer wieder kamen die Grazer dem Innsbrucker Tor gefährlich nahe - waren aber vor dem Gehäuse zu ineffizient. Die Hausherren waren, wenn überhaupt nur durch Standards gefährlich. In der 23. Minute klingelte es dennoch im Kasten - der Kapitän des Grazer Stadtklubs Marco Perchtold drückte den Ball nach einem Eckball zur 0:1 Führung über die Linie.

Mit dem Rückstand im Gepäck wurden die Innsbrucker jetzt stärker und agierten mutiger nach vorne. Aber weder Rio Nitta (34.) noch Ronivaldo (37.) brachten das Leder im Tor unter. Somit ging es mit dem 0:1 Pausenstand in die Kabinen - eine alles in allem verdiente Führung der Gäste.

Mamadou Sangare knallte einen Schuss an die Latte

Auch im zweiten Durchgang wurden die Besucher mit fussballerischen Leckerbissen verwöhnt - der GAK drückte gleich vom Beginn an auf die Tube. In der 51. hätte Perchtold seinen zweiten Tagestreffer erzielen können, sein Volleyschuss wurde aber von Alexander Eckmayr bravourös pariert. Nur fünf Minuten später erbebte die Stange im Innsbruck-Tor - Mamadou Sangares Schuss knallte ans Aluminum.

Innsbruck kam jetzt zwar zu mehr Ballbesitz, spielte aber die Aktionen zu schlecht fertig, sodass es vor dem GAK-Tor eigentlich nie so richtig gefährliche wurde. Die Situation änderte sich aber schlagartig in der 66. Minute. Nach einem Foul von Lukas Graf im Sechzehner musste der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt zeigen. Goalgetter Ronivaldo Bernardo Sales verwertete den Strafstoß und korrigierte das Zwischenresultat auf 1:1.

Ronivaldo gab sich beim Elfmeter keine Blöße

Die Partie nahm jetzt ordentlich an Fahrt auf - die beiden Kontrahenten schenkten sich nichts und setzten alles daran noch ein Tor zu erzielen. Bei einem Schuss von Ronivaldo (69.) musste sich GAK-Goalie Jakob Meierhofer ordentlich ins Zeug legen, um diesen Ball noch zu retten und ein Kopfball von Markus Rusek ging nur um Haaresbreite am Kasten vorbei. Kurz vor dem Schlusspfiff nagelte noch Benjamin Rosenberger die Kugel unters Stadiondach. Somit trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden.

FC WACKER INNSBRUCK - GAK 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23. Perchthold), 1:1 (66. Ronivaldo E.)

FC Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Darijo Grujcic, Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig (K), Marco Holz (80. Noah Lederer), Dennis Grote, Joao Luiz Soares Alves, Paolino Bertaccini (76. Rami Tekir) - Ronivaldo Bernardo Sales, Rio Nitta (82. Renato Babic)

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl (73. Michael Huber), Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Thomas Fink (73. Markus Stenzel) - Pedro Felipe Dos Santos Santana (67. Daniel Kalajdzic), David Peham

Fotos: RIchard Purgstaller und GEPA-Admiral