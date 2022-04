Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen SKU Amstetten und SKN St. Pölten. Somit stand ein Niederösterreich-Derby auf dem Programm, aus dem die favorisierten Amstettener als Sieger hervorgingen. Die Heimischen setzten sich knapp, aber doch mit 2:1 durch und liegen jetzt bei 41 Punkten.

Munter und rassig

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter und rassig geführt. Nach wenigen Minute bereits ein gute Möglichkeit für die Mostviertler! Can Kurt versucht es wenige Meter vor dem linken Strafraumrand, sein Schuss senkt sich gefährlich unter die Latte aber Keeper Lino Björn Kasten kann die Kugel über die Latte lenken. Dann auch St. Pölten mit einer Chance: Julian Keiblinger spielt vom rechten Flügel einen Pass an die Strafraumkante zu Kevin Monzialo aber der Angreifer wird von der SKU-Defensive bewacht und das Leder bereinigt.

In der 26. Minute wird es dann richtig knapp: Amstettens Roman Ali dribbelt sich bis zur Strafraumkante gut durch und zieht aus zentraler ab Position ab aber Keeper Lino Björn Kasten kann in letzter Sekunde das Leder mit die Fingerspitzen über die Latte lenken. Es geht weiter Hin und Her. St. Pöltens Julian Keiblinger bekommt in der 35. Minute rechts im Strafraum von links einen hohen Pass von Ulysses Llanez jr. und zieht ab, doch dessen Schuss geht deutlich über den Querbalken drüber. Die erste Halbzeit endet mit einer guten Gelegenheit für die Amstettener. Philipp Schellnegger setzt sich stark durch und zieht aus halblinker Position ab, doch sein Versuch aus der Distanz flach ins rechte Eck kann Lino Björn Kasten zur Seite abwehren.

Späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Gelegenheit für St. Pölten: Ulysses Llanez jr. haut links aus der Entfernung drauf, sein gefährlicher Schuss geht hoch ins rechte Eck aber Keeper Dennis Verwüster zeigt sein können und lenkt die Kugel an die Latte ab. Den Nachschuss von Julian Keiblinger kann der Schlussmann ebenfalls halten. Dann führen die Amstettener: Arne Ammerer spielt eine hohe Flanke von links an die zweite Stange auf den nicht mal 160 Zentimeter großen Wale Musa Alli, der die Kugel flach ins rechte Eck köpfelt. Da hat die St. Pöltner-Defensive ordentlich geschlafen.

Es sollte nicht lange dauern, ehe St. Pölten ausgleicht: Wieder rutscht das Leder von links an Kevin Monzialo vorbei, doch diesmal lauert Keiblinger an der zweiten Stange und dieser versenkt das Leder ohne Bedrängnis im linken unteren Eck. Damit ist wieder alles offen und beide Mannschaften wollen die Entscheidung. Beide Teams spielen auch Chancen heraus, allerdings will das Leder nicht ins Eckige. Erst als niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es 2:1, und zwar für die Gastgeber: Marco Stark bekommt von rechts einen hohen Standard zentral im Zentrum und haut das Leder locker mit dem Fuß ohne jeglicher Bedrängnis flach ins rechte Eck. Die Gäste werfen alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Heimischen.

SKU Amstetten - SKN St. Pölten 2:1 (0:0)

Ertl Glas Stadion, 900 Zuseher, SR: Stefan Ebner

SKU Amstetten: 28 Dennis Verwüster (TW), 06 Can Kurt, 12 Lukas Deinhofer (K), 30 Marco Stark, 07 Sebastian Leimhofer, 08 Arne Ammerer, 10 Roman Alin, 15 Philipp Offenthaler, 16 Wale Musa Alli, 20 Philipp Schellnegger, 18 Stefan Feiertag

SKN St. Pölten: 45 Lino Björn Kasten (TW), 21 Michael Lang, 06 Abdoul Karim Conte, 19 David Riegler, 20 Daniel Schütz (K), 23 Lukas Tursch, 25 Thomas Andreas Salamon, 37 Julian Keiblinger, 24 Kresimir Kovacevic, 26 Ulysses Llanez jr., 95 Kevin Monzialo

Torfolge: 1:0 (52.) Wale Musa Ali, 1:1 (57.) Julian Keiblinger, 2:1 (87.) Marco Stark

Gelbe Karten: Feiertag, Deinhofer, Affengruber, Ammerer bzw. Barlov, Salamon, Lang

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at