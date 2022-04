Zur Sonntagsmatinee in der Admiral 2. Liga empfing der GAK 1902 den SKN spusu St. Pölten. Nach dem Debakel im Hinspiel (6:1 für St. Pölten) wollten sich die Rotjacken vor eigenem Publikum in der Grazer Merkur-Arena mit einem Heimsieg revanchieren. Der Grazer Stadtklub trat von Beginn an sehr dominant auf und setzte sich am Ende zwar knapp aber verdient mit 1:0 durch.

David Peham machte das 1:0

Wie aus der Pistole geschossen starteten die Hausherren in die Partie. Man merkte es den Rotjacken an, dass sie diese Begegnung unbedingt für sich entscheiden wollten. Die Gäste aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt waren zwar aus dem Spiel heraus mit wenig Bedrohlichkeit ausgestattet, durch Standardsituationen und Weitschüsse aber immer wieder brandgefährlich. Je länger das Match dauerte, desto mehr fanden die Hausherren hinein und gingen auch nach 35 Minuten verdient mit 1:0 in Führung:

Mamadou Sangare zündete den Turbo, ließ seinen Gegenspieler Michael Lang eiskalt aussteigen legte das Spielgerät zum völlig blank stehenden David Peham ab - der Stürmer musste nur noch ins verlassene Tor einschieben. Gleich darauf roch es nach dem 2:0 - Markus Rusek gelangte an den Ball und zog sofort ab - Franz Stolz musste sich gehörig strecken, um diesen Schuss abwehren zu können. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung aus Sicht der Heimischen ging es nach 45 Minuten in die Kabinen.

Mamadou Sangare gab den Assist zum 1:0 - er wirbelte St. Pöltens Abwehr gehörig durcheinander

Der GAK gab auch in der zweiten Hälfte den Ton an

Auch im zweiten Durchgang gaben die Grazer den Ton an und hielten den Taktstock fest in der Hand. Immer wieder brachte Mamadou Sangare die St. Pöltner Abwehr gehörig ins Schwitzen - ganz vor das Tor kam er aber dennoch nicht. In Minute 69 reklamierten die Gastgeber Elfmeter - nachdem Pedro Felipe im Strafraum gelegt wurde - Schiedsrichter Dominic Schilcher ließ aber weiterspielen. In der 75. Minute waren dann einmal die Gäste dran: Ein schöner Pass gelangte zu kommt zu Kresimir Kovacevic - er düpierte seinen Gegenspieler und zog sofort ab -Jakob Meierhofer rettete mit einer Glanzparade.

In den letzten 15 Minuten nahm die Partie wieder richtig an Fahrt auf - der GAK war wieder am Vormarsch - in Minute 79 tankte sich Peham in den Strafraum und übergab den Ball an Sangare - der Malier war aber im Abschluss zu unsicher und traf das Tor nicht. St. Pölten versuchte jetzt vermehrt über Konter zum Erfolg zu gelangen, die Angriffe wurden aber meist nicht richtig fertiggespielt. So endete die Begegnung mit einem 1:0 Heimsieg für den GAK 1902 - die drei Punkte bleiben in Graz.

GAK 1902 - SKN ST. PÖLTEN 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (35. Peham)

Merkur-Arena; Graz; 1500 Besucher; Schilcher - Pichler - Hartl

Liveticker GAK - St. Pölten

Aufstellungen:

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger (86. Lukas Graf), Paul-Friedrich Koller - Markus Rusek , Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Thomas Fink (66. Gerald Nutz) - David Peham (86. Paul Kiedl), Daniel Kalajdzic (57. Pedro Felipe Dos Santos Santana)

SKN St. Pölten: Franz Valentin Stolz - Michael Lang - Abdoul Karim Conte (80. Nicolas Wisak), George Davies (58. Dognimani Yacouba Silue), David Riegler, Lukas Tursch (67. Din Barlov), Thomas Andreas Salamon (K) (67. Marcel Pemmer), Julian Keiblinger - Kresimir Kovacevic, Ulysses Llanez jr., Kevin Monzialo (58. Daniel Schütz)

Fotos: Richard Purgstaller und GEPA-Admiral