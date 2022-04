In der Runde 27 der Admiral 2. Liga empfing der SV Licht Loidl Lafnitz den SK Vorwärts Steyr. Aufgrund der besseren Tabellenposition starteten die Hausherren als Favoriten in die Partie und wurden ihrer Rolle auch gerecht. Lafnitz setzte sich mit 1:0 durch und holte die drei Punkte.

Stefan Golles sorgte für die frühe Entscheidung

Vom Beginn an boten die Hausherren ein tolles Schauspiel. Die Semlic-Elf wollte den Gegner mit schnellem Angriffsfussball bezwingen - die Taktik war richtig - der Plan ging auf. Nach zwei vergebenenen Möglichkeiten durch Thorsten Schriebl (5.) und Mark Grosse (6.) stellte Stefan Golles nach 11 Minuten die 1:0 Führung für die Heimmannschaft her. Die Gäste aus Oberösterreich mühten sich zwar ab, waren aber in der Offensive zu harmlos - einzige Ausbeute war ein Versuch von Alem Pasic (24.) der aber sein Ziel verfehlte.

Die Gastgeber hatten über 90 Minuten mehr Ballbesitz

Lafnitz hingegen war nach vorne hin sehr gefährlich und konnte aber die Möglichkeiten nicht verwerten - so holte der Unparteiische die beiden Teams nach 45 Minuten mit der knappen 1:0 Führung aus Sicht der Steirer in die Kabinen. Mit einem Doppeltausch zur Halbzeit wollte Steyr-Trainer Daniel Madlehner frischen Wind ins Spiel bringen - Christopher Kröhn musste Can Alak Platz machen und Oguzhan Sivrikaya kam für Alen Pasic. Die Gäste kamen aber dennoch nicht richtig zum Zug, Lafnitz hatte mehr Ballbesitz und stand sehr sicher. Die Hausherren brachten den Vorsprung schlussendlich über die volle Distanz und setzten sich mit 1:0 durch.

SV LAFNITZ - SK VORWÄRTS STEYR 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (11.) Golles

Fußballarena Lafnitz; Spurny - Kolbitsch - Katholnig

Aufstellungen:

Lafnitz: Elias Scherf, Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl, Georg Grasser (K) (68. Christoph Halper), Thorsten Schriebl (67. Lukas Fadinger), Fabian Wohlmuth, Florian Harald Prohart, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Christian Lichtenberger, Mark Grosse (58. Marvin Hernaus)

Vorwärts Steyr: Thomas Turner - Alem Pasic (46. Oguzhan Sivrikaya), Alberto Prada-Vega (K), Julian Turi, Michael Lageder (67. Paul Sahanek), Gerhard Mena Dombaxi - Tolga Günes, Luca David Mayr-Fälten, Kevin Brandstätter - Oliver Filip, Christopher Kröhn (46. Can Alak)

Foto: GEPA-Admiral