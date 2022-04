In der 27. Runde der Admiral 2. Liga war der FC Wacker Innsbruck beim Tabellenletzten FC Juniors OÖ zu Gast. Für die Hausherren ging es bei dieser Begegnung nicht wirklich mehr um viel, der Verein hat sich schon länger für den Gang in die Regionalliga entschieden. Für den krisengebeutelten FC Wacker Innsbruck war ein Sieg also Pflicht. Die Tiroler führten nach der Pause mit 1:0, die Juniors drehten die Partie und lagen zwischenzeitlich mit 3:1 in Front - Innsbruck kam aber wieder zurück und holte am Ende den Punkt.

Top-Torjäger Ronivaldo markierte einen Doppelpack.

Innsbruck ging nach 14 Minuten in Front

Die ersten 45 Minuten standen ganz im Zeichen der Gäste, die bereits nach 14 Minuten durch Ronivaldo mit 1:0 in Führung gehen konnten. Die Tiroler hätten im Anschluß noch das eine oder andere mal verwerten können, jedoch brachte Jong-min Seo (20.) und seine Mannschaftskollegen den Ball nicht im Netz unter. So endete die erste Halbzeit mit einer knappen Führung der Innsbrucker - die Heimischen hatten bis zum Pausenpfiff nicht einmal aufs gegnerische Tor geschossen.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und starteten gleich mit einer Möglichkeit (47.), die von Ronivaldo aber ausgelassen wurde. Aber die jungen Wilden gaben sich nicht auf und fanden sukszessive mehr Zugriff auf das Spiel. In Minute 58 traf Sebastian Wimmer zum 1:1 Ausgleich und brachte die Juniors-Fans zum Jubeln. Die Heimischen waren jetzt nicht mehr zu bremsen - Dominik Weixelbraun besorgte nach Zuspiel von Marco Kadlec die 2:1 Führung (63.). In Minute 68 hatte der Innsbrucker Joao Luiz den Ausgleich auf dem Fuß, er schoß jedoch daneben.

Die Juniors holten auf und führten 3:1

Marko Kadlec machte es in der 71. Minute besser - er schob den Ball zur 3:1 Führung ein. Die Partie wurde jetzt noch richtig heiss - die Besucher sahen einen offenen Schlagabtausch - Ronivaldo verkürzte in der 78. Minute auf 2:3. Doch das war es noch nicht gewesen bei dieser Partie, der erst kurz zuvor eingewechselte Alexander Gründler bezwang Nikolas Polster und korrigierte das Resultat in der 83. Minute auf 3:3.

FC JUNIORS OÖ - FC WACKER INNSBRUCK 3:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (14. Ronivaldo), 1:1 (58. Wimmer), 2:1 (63. Weixelbraun), 3:1 (71. Kadlec), 3:2 (78. Ronivaldo), 3:3 (83. Gründler)

Raiffeisenarena; Pasching; Talic - Riedel - Beganovic

Aufstellungen:

Juniors OÖ FC: Nikolas Polster - Erwin Softic, Moritz Würdinger, Sebastian Kapsamer (46. Metehan Altunbas), Benjamin Wallquist, Sebastian Wimmer (K) - Stefan Radulovic (46. Ibrahima Drame), Marco Kadlec, Marco Alessandro Sulzner (46. Enrique Wild) - Alexander Michlmayr (46. Fredy Valencia), Dominik Weixelbraun (82. Eduard Haas)

FC Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Alexander Joppich - Robert Martic, Florian Jamnig (K), Marco Holz, Jong-min Seo (59. Rami Tekir), Dennis Grote, Noah Lederer (75. Alexander Grundler), Joao Luiz Soares Alves (75. Julian Buchta), Paolino Bertaccini (74. Renato Babic) - Ronivaldo Bernardo Sales

Foto: GEPA-Admiral