Nach der Hiobsbotschaft für den FC Wacker Innsbruck in dieser Woche - die Tiroler müssen ja aus finanziellen Gründen den Profitbetrieb einstellen - mussten sich die Jungs von Coach Michael Oenning gegen den SV Horn beweisen. Gespielt wurde die 28. Runde der Admiral 2. Liga am Innsbrucker Tivoli und es begann auch eigentlich ganz gut für die Hausherren, die bereits nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung lagen. Die Niederösterreich bewiesen aber Moral und Kämpferherz, drehten die Partie und gewannen am Ende mit 3:2.

Der SV Horn holt die drei Punkte in Innsbruck

Nach 45 Minuten stand es noch 1:1

Die Gastgeber starteten mit viel Schwung und Elan in die Partie und verzeichneten schon in den ersten zehn Minuten zwei Hochkaräter durch Alexander Grundler und Paolo Bertaccini. Letztgenannter war es dann auch der in der 15. Minute den Ball über die Linie drückte und die 1:0 für die Hausherren besorgte. Bis zur 37. Minute hielt dieser Vorsprung auch, doch dann kannte Okan Yilmaz kein Erbarmen mit dem Gegner und egalisierte den Rückstand. Mit dem 1:1 Zwischenresultat ging es in die Kabinen.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn waren die Gäste sofort hellwach und erspielten eine Vielzahl an Möglichkeiten, ehe Julian Klar, nach Assist von Alexander Briedl den 2:1 Führungstreffer (56.) aus Horner Sicht erzielte. In Minute 62. war es wieder Yilmaz, der einen Schuss im gegnerischen Tor unterbrachte und die Führung auf 3:1 ausbaute. Der Braten war aber noch nicht gegessen in Innsbruck - Ronivaldo machte den Hoffnungen der Gäste einen Strich durch die Rechnung und verkürzte auf 2:3 (79.).

Der Anschlusstreffer von Ronivaldo fiel zu spät

Es wurde noch einmal spannend, nur drei Minute später hatte der kurz zuvor eingewechselte Renato Babic den Ausgleich vor dem Fuss - er traf das Tor nicht - der Spielstand blieb unverändert. Die Waldviertler retteten ihren Vorsprung über die volle Distanz und sicherten sich am Ende die drei Punkte.

WACKER INNSBRUCK - SV HORN 2:3 (1:1)

Torfolge: 1:0 (15. Bertaccini), 1:1 (37. Yilmaz), 1:2 (56. Klar), 1:3 (62. Yilmaz), 2:3 (79. Ronivaldo)

Tivoli; Innsbruck; Schilcher - Katholnig - El Sadany

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Julian Buchta, Alexander Joppich - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Dennis Grote, Noah Lederer, Joao Luiz Soares Alves (77. Renato Babic), Paolino Bertaccini - Ronivaldo Bernardo Sales, Alexander Gründler (33. Jong-min Seo)

Horn SV: Fabian Ehmann - Julian Klar, Frank Sturing, Martin Majnovics (84. Kevin Petuely), Jürgen Bauer - Alexander Briedl, Sergio Romeo Marakis (33. Samuel Biek), Burak Yilmaz, Andree Neumayer (K), Albin Gashi - Okan Yilmaz

Fotos: Harald Dostal (www.sport-bilder.at)