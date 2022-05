Der spusu SKN St. Pölten empfing den FC Wacker Innsbruck in der vorletzten Runde der ADMIRAL 2. Liga. Nachdem die Tiroler in Hälfte eins deutlich besser waren, drehte St. Pölten die Partie mit einem Blitzstart nach der Pause. Zwei Tore von Llanez jr. sowie ein Treffer von Silue sorgten am Ende für einen nicht unverdienten 3:1-Heimsieg.

Wacker dominierend

Nach einem zerfahrenen Beginn gewannen zunehmend die Gäste aus Innsbruck die Oberhand. Der erste Abschluss gehörte dem guten Rami Tekir, er setzte den Ball aber etwas zu hoch an (10.). Auf der Gegenseite kamen die Wölfe aus St. Pölten zu ihrer ersten wirklichen Chance der ersten Hälfte - es blieb auch die einzige. Dognimani Silue wurde in die Tiefe geschickt, Wacker-Keeper Marco Knaller spielte aber gut mit und klärte per Grätsche (12.).

Dann spielten bei ihrer Abschiedstour aus dem Profifußball nur mehr die Gäste aus Tirol. Nach Assist von Ronivaldo war es Tekir, der auf 0:1 stellte (25.). Der Ball wurde dabei noch von einem Verteidiger abgefälscht, SKN-Goalie Franz Stolz hatte keine Abwehrchance. Bei besserer Chancenverwertung hätte Wacker die Führung auch ausbauen können: Ronivaldo scheiterte nach einer Flanke aber aus kürzester Distanz an Stolz, der den Ball noch auf der Linie festhielt (33.). In der 41. Spielminute kombinierten sich die Gäste wieder gut vor das gegnerische Tor, eine Flanke von Ronivaldo an den zweiten Pfosten geriet dann aber eine Spur zu hoch für Florian Jamnig.

Blitzstart in Hälfte zwei

Nach der Pause zeigte sich St. Pölten - in der ersten Hälfte quasi inexistent - dann plötzlich eiskalt. 50 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Ulysses Llanez jr. das 1:1 (zuvor gab es einen zweifelhaften Zweikampf, der zum Ballverlust der Wacker-Spieler führte). Und noch einmal zwei Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Netz: Erneut war es Llanez jr., der ins Schwarze traf. Paolino Bertaccini schlug erst beim Versuch, die Hereingabe zu klären, ein Luftloch, im Rückraum zeigte sich der St. Pöltner erneut treffsicher (48.).

Bei Wacker Innsbruck indes lief nicht mehr allzu viel zusammen, Torwart Knaller musste verletzt raus, er wurde durch den 20-Jährigen Markus Gabl ersetzt (68.). Wenig später sorgte Silue dann für die Entscheidung, er schob überlegen zum 3:1 ein (69.). Wacker kam zwar durch Ronivaldo noch gute Chance auf den Anschlusstreffer (72. & 81.), Din Barlov scheiterte auf der Gegenseite noch an Ersatzgoalie Gabl. Am Ende blieb es somit beim 3:1-Heimsieg von St. Pölten.

Für die Niederösterreicher geht es am letzten Spieltag nach Steyr. Wacker Innsbruck empfängt im vorerst letzten Spiel im Profifußball am kommenden Wochenende den FC Dornbirn.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

spusu SKN St. Pölten - FC Wacker Innsbruck 3:1 (0:1)

NV Arena; 1533 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 0:1 (25.) Rami Tekir, 1:1 (46.) Ullyses Llanez jr., 2:1 (48.) Ullyses Llanez jr., 3:1 (72.) Dognimani Yacouba Silue

Gelbe Karten: 59. Silue bzw. 56. Joao Luiz, 63. Grote, 70. Holz

Startelf St. Pölten: Stolz - Lang (84. Streimelweger), Alexiev, Conte (46. Barlov), Wisak, Riegler, Schütz, Tursch, Kovacevic (46. Montnor), Llanez jr. (Pemmer), Silue (84. Drljepan)

Startelf Innsbruck: Knaller (66. Gabl) - Buchta, Jamnig, Holz, Grote (84. Anderle), Lederer, Tekir, Joao Luiz, Bertaccini, Ronivaldo, Gründler (77. Seo)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL