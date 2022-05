Der FC Mohren Dornbirn 1913 hatte im letzten Heimspiel der Saison den SK BMD Vorwärts Steyr in der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Trotz eines über weite Strecken starken Auftritts der Rothosen drehte Steyr in der Schlussphase noch die Partie und schnappte sich mit dem 3:2 in der Nachspielzeit den Auswärtssieg im Ländle.

Muntere erste Hälfte

Von Beginn an präsentierte sich den Zuschauern auf der Dornbirner Birkenwiese ein munteres Spiel. Bereits nach drei Minuten klopften die Gäste aus Steyr ein erstes Mal an, ein Schuss von Oguzhan Sivrikaya prallte aber nur gegen den Pfosten. In weiterer Folge waren es dann die Dornbirner, die das Spiel machten. Erst wurde ein Abschluss von Patrik Mijic noch geblockt (9.), dann verpassten Christoph Domig (13.) und Stefan Wächter (15.) jeweils knapp. In der 22. Minute landete der Ball dann erstmals im Netz - Schiedsrichter Semler pfiff aber wegen eines vermeintlichen Fouls an Steyr-Keeper Thomas Turner ab.

Vier Minuten später fiel die Dornbirner Führung auch regulär: Kilian Bauernfeind marschierte stark durch’s Mittelfeld, bediente den agilen Patrik Mijic - und der stellte eiskalt auf 1:0 (26.). In weiterer Folge hätten die Rothosen die Führung sogar noch ausbauen können. Eine Flanke von Florian Prirsch wurde aber noch knapp vor Mijic durch Steyr-Verteidiger Julian Turi geklärt (29.). Einen stark ausgespielten Konter zwei Minuten später setzte Mijic dann über das gegnerische Tor.

Stattdessen bäumten sich die Gäste vor dem Seitenwechsel noch einmal auf. Can Alak scheiterte am kurzen Eck etwa an Dornbirn-Torwart Maximilian Lang (38.), nach der folgenden Ecke setzte Turi den Ball über das Tor. In der Nachspielzeit gelang der Elf von Daniel Madlener aber noch das 1:1. Steyr-Kapitän Alem Pasic bekam nach einem Ballgewinn den Ball zugespielt und zog aus 20 Metern zum Ausgleich ab.

Späte Wende

Nach der Pause verlor die Partie etwas an Unterhaltungswert. Christoph Domig blieb bei seinem letzten Heimspiel für die Rothosen in der Kabine, Kapitän Aaron Kircher wurde bei seinem letzten Auftritt auf der Birkenwiese in der 64. Minute ausgewechselt. In der 65. Spielminute zeigte einer dann wieder seine Klasse: Patrik Mijic. Einen von Mario Stefel verlängerten Ball versenkte der Angreifer humorlos im kurzen Eck und stellte auf 2:1. Auch im Anschluss zeigten sich die Dornbirner überlegen, der eingewechselte Timo Friedrich hatte das 3:1 auf dem Fuß, ein Steyr-Verteidiger rettete aber noch vor der Linie per Kopf (77.).

In der Schlussphase wurden die Gäste dann noch einmal stärker. Erst scheiterte Gerhard Dombaxi noch aus spitzem Winkel, Noah Awassi rettete per Grätsche (82.). Wenig später war es dann aber soweit: Kevin Brandstätter staubte erst aus wenigen Metern zum 2:2 ab (85.). Und in der dritten Minute der Nachspielzeit drehte die Vorwärts die Partie sogar noch: Tolga Günes sorgte für den Treffer zum 2:3 (90.+3).

Dornbirn steht einen Spieltag vor Schluss damit auf dem letzten Tabellenplatz und ist zum Abschluss zu Gast in Innsbruck. Für Steyr steht zum Saisonabschluss ein Heimspiel gegen St. Pölten an.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - SK BMD Vorwärts Steyr 2:3 (1:1)

Stadion Birkenwiese; 400 Zuschauer; SR Semler

Tore: 1:0 (26.) Patrik Mijic, 1:1 (45.+1) Alem Pasic, 2:1 (65.) Patrik Mijic, 2:2 (85. Kevin Brandstätter), 2:3 (90.+3) Tolga Günes

Gelbe Karten: 37. Domig, 59. Wächter, 67. Mijic bzw. 68. Ezeala

Dornbirn: Lang - Favali (81. Lauf), Santin, Prirsch, Bauernfeind, Krizic, Wächter, Domig (46. Stefel), Mijic (81. Joppi), Awassi, Kircher (64. Friedrich)

Startelf Steyr: Turner - Pasic (87. Prada-Vega), Sahanek, Turi, Lageder, Dombaxi, Sivrikaya (52. Ezeala), Günes, Mayr-Fälten, Brandstätter, Alak (52. Kröhn)

Zum Live-Ticker: FC Mohren Dornbirn 1913 - SK Vorwärts Steyr

