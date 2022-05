Die Young Violets empfingen am Freitagabend in der 29. Runde der ADMIRAL 2. LigaSK Rapid Wien II. Damit stand das große Wiener Derby der Zweitvertretungen an. Das Spiel endete letztlich mit einem 3:3-Unentschieden, wobei die Gäste in der ersten Halbzeit bereit mit 2:0 in Führung lagen.

Verrücktes Spiel

Die Gäste finden von Beginn an besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Nach 16 Minuten zappelt das Leder auch im Netz. Rene Kriwak versenkt nach sechs Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:1. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, was auch gelingen sollte. Nikolas Sattlberger (SK Rapid II) versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 16 Minuten: 0:2. Freuen kann sich auch Benjamin Kanuric, der die Vorlage lieferte. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Violets lassen aber nicht unterkriegen. Dann der Anschlusstreffer für die Violets: Fabian Eggenfellner (SK Rapid II) das runde Leder im Eckigen - allerdings in jenem seines Keepers - neuer Spielstand nach einem Eigentor: 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. In der 33. Minute steht es 2:2 - es gibt Elfmeter, den Florian Fischerauer verwandelt. Damit haben die Violets das Spiel gedreht. Das war es aber noch nicht in der ersten Halbzeit - Rene Kriwak bewahrt in der 40. Minute kühlen Kopf und kann zum 3:2 für Rapid einschieben. Damit führen die Hütteldorfer wieder, ehe es in die Pause geht.

Violets gleichen aus

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: Armand Smrcka (Young Violets) zeigt in der 56. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 3:3. Damit ist wieder alles offen und das Spiel auf Messers Schneide. Beide Trainer versuchen mit neuen Spielern frischen Wind ins Match zu bringen, doch es bleibt beim 3:3. Auch wenn beide Teams in der zweiten Halbzeit noch die eine oder andere Chance auf die Entscheidung haben.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

Young Violets - Rapid Wien II 3:3 (2:3)

Generali Arena; 638 Zuschauer; SR Sadikovski

Tore: 0:1 (9.) Rene Kriwak, 0:2 (6.) Nikolas Sattlberger, 1:2 (18.) Fabian Eggenfellner (ET), 2:2 (34.) Florian Fischauer, 2:3 (40.) Rene Kriwak, 3:3 (55.) Armand Smrcka

Startelf Young Violets: M. Gindl - A. Smrcka, J. Pross, N. Hahn, S. Apollonio - M. Meisl, F. Fischerauer, L. Ivkic, R. Schifferl - D. Kreiker, M. Pecar

Startelf Rapid Wien II: F. Eggenfellner - N. Wunsch, L. Sulzbacher, A. Hajdari, J. Kirchmayer - N. Sattlberger, B. Kanuric, E. Tepecik, R. Kriwak - D. Velimirovic, L. Orgler

Foto: GEPA