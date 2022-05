Der SV Lafnitz empfing am Freitagabend in der 29. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle wurde man aber nicht gerecht. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg der Lafnitzer. Das Ergebnis ist gleichzeitig die Entscheidung im Kampf um den Aufstieg. Da Lustenau zeitgleich gegen Horn jubeln konnte, liegt Lustenau eine Runde vor Schluss fünf Punkte und damit uneinholbar vorne.

Führung für Lafnitz

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Gäste als auch die Floridsdorfer wollen ein schnells Tor erzielen. Lafnitzs Cristian Lichtenberger spielt einen gefährlichen Pass über rechts in die Box auf Philipp Scheucher, doch der 20-Jährige Lafnitzer wird von der FAC-Defensive rechtzeitig vom Tor abgedrängt. Dann auch der FAC: Rasner bringt von links eine Freistoßflanke Richtung zweite Stange, doch das Leder rutscht an Freund & Feind vorbei und landet so direkt im Toraus. Kurz darauf bekommt Rasner vom rechten Flügel von Mirnes Becirovic eine hohe Flanke an der zweiten Stange und versucht es per Kopf, doch seinen zentralen Versuch aufs Tor kann Elias Scherf locker fangen. -> Der Floridsdorfer stößt dabei mit Fabian Wohlmuth zusammen und bleibt kurz liegen. Dann eine tolle Gelegenheit für die Lafnitzer: Philipp Siegl bekommt kurz vor dem Strafraum das Leder abgelegt und zieht direkt ab, doch seinen Schuss flach Richtung rechtes Eck wird ganz wichtig von Christian Bubalovic zum Corner abgeblockt. Die beste Chance in der ersten Halbzeit vergeben die Floridsdorfer: Joao Miguel E Melo De Oliveira läuft alleine auf das Tor zu und versucht es per Lupfer, doch Keeper Elias Scherf kommt stark aus dem Tor heraus und wehrt den Versuch nach vorne ab. Lafnitz macht es kurz darauf besser. Er wird im Gegenzug von Philipp Scheucher über den rechten Flügel in die Tiefe geschickt, lässt Keeper Lukas Gütlbauer im Strafraum mit einem kleinen Haken aussteigen und schiebt ins leere Tor ein. Jetzt ist Floridsdorf gefordert - Flavio Dos Santos Dias spielt von rechts eine gute Flanke zentral in die Box auf Leomend Krasniqi, der von Fabian Wohlmuth nicht gestört wird, doch dessen Versuch in die Tormitte kann Elias Scherf gut abwehren. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Offensive Floridsdorfer

In der zweiten Halbzeit startet der FAC offensiver - was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Dos Santos zieht in dieser Phase rechts im Strafraum ab, doch seinen Versuch Richtung kurzes Eck wird von einem Abwehrspieler zum Eckball abgewehrt. Keeper Elias Scherf hätte den vermutlich gehabt. Floridsdorfs Patrick Puchegger versucht es per Freistoß aus guter Position, doch sein Versuch aus rechter Position geht recht deutlich über den Querbalken drüber. Dann wieder Lafnitz: Gremsl chippt von links den Ball an die erste Stange, doch sein Versuch landet in den Handschuhen von Lukas Gütlbauer statt am Fuß eines Stürmers. Das Spiel bleibt auf Messers Schneide und Floridsdorf muss sich langsam etwas überlegen, wenn man die Niederlage abwenden will. In der 71 Minute zieht Marcel Michael Monsberger zentral vor dem Strafraum ab, doch sein Schuss dreht sich deutlich an der rechten Stange vorbei. Kurz darauf spielt Krainz von der rechten Seite eine hohe Flanke ins Zentrum auf Christian Bubalovic, doch dieser schickt die Kugel per Kopf knapp über die Latte drüber.Dann ist es Rechberger, der aus dem rechten Mittelfeld eine halbhohe Flanke an die erste Stange zu Marcel Michael Monsberger schlägt, doch auch dessen Schuss verfehlt das Ziel knapp. Dann wird es auf der Bank der Floridsdorfer laut - Co-Trainer Alexander Gitsov beschwert sich beim Schiri zu vehement und wird mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die Floridsdorfer werfen alles nach vorne - Felber haut einfach aus großer Entfernung drauf, doch seinen flachen Schuss ins linke untere Eck kann Elias Scherf leicht parieren. Monsberger bekommt im Strafraum einen guten Pass und zieht ab, Keeper Elias Scherf war etwas zu weit vor seinem Tor, doch sein gefühlvoller Versuch geht nur an die Latte! Es bleibt dabei - Lafnitz bringt die drei Punkte über die Zeit und stürzt Floridsdorf ins Tal der Tränen.

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

Lafnitz - FAC 1:0 (1:0)

Fußballarena Lafnitz; 740 Zuschauer; SR Hameter

Tore: 1:0 (25.) Christian Lichtenberger

Startelf Lafnitz: Elias Scherf (TW) - Stefan Umjenovic, Philipp Scheucher, Manuel Pfeifer, Christoph Halper - Florian Sittsam, Daniel Wohlmuth, Stefan Gölles, Philipp Siegl (K) - Christian Lichtenberger, Mark Grosse

Startelf FAC: Lukas Gütlbauer (TW) - Patrick Puchegger, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Marco Krainz- 06 Leomend Krasniqi, Martin Rasner, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier- Anthony Schmid, Joao Miguel E Melo De Oliveira

