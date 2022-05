Am Sonntagnachmittag kam es in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen FC Liefering und SV Horn. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:1-Sieg der Salzburger, die die Saison damit auf dem siebenten Platz abschließen.

Klare Sache

Die Lieferinger starten druckvoll in die Partie und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In Minute 15 fasst sich Roko Simic ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Doch auch Horn spielt jetzt mutiger nach vorne. Albin Gashi verfehlt das Tor und vergibt eine gute Chance. Lukas Ibertsberger verwertet in Minute 29 schließlich zum 2:0 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nur wenige Augenblicke später fällt auch schon das 3:0. Roko Simic befördert in der 34. Minute den Ball über die Linie. Das 3:0 ist gleichzeitig der Halbzeitstand.

Liefering stark

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Liefering das vierte Tor machen. In der 54. Minute findet der gegnerische Tormann in Lawrence Agyekum seinen Meister, der gekonnt auf 4:0 stellt. Freuen kann sich auch Lukas Ibertsberger, der die Vorlage lieferte. In der 74. Minute dürfen dann auch die Horner einmal - der gegnerische Tormann findet in Kevin Petuely seinen Meister, der gekonnt auf 1:4 stellt. An Puntkeverteilung ändert dieser Anschlusstreffer aber nichts mehr. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab und Liefering jubelt über drei Punkte zum Abschluss.

Die Spielsaison 21/22 ist damit zu Ende gespielt. Weiter geht es mit der neuen Spielzeit 22/23 dann am Freitag, 24. Juli. Mit Admira Wacker steht der Absteiger aus der Bundesliga fest. Der erste RL-Aufsteiger ist der First Vienna FC, der Zweite wird Sturm Graz II oder Hertha Wels sein.

FC Liefering - SV Horn 4:1 (3:0)

Sonntag, 22. Mai, 17:00 Uhr, Stadion Grödig, SR: Stefan Pichler

Liefering: L. Reischl - L. Agyekum, D. Klicnik, T. Sahin, R. Simic - J. Halwachs, L. Ibertsberger, J. Krumrey, S. Baidoo - M. Moswitzer, O. Diakite

Horn: F. Ehmann - J. Klar, F. Sturing, D. Schmutz, O. Yilmaz - M. Majnovics, B. Yilmaz, P. Gobara, A. Neumayer - J. Bauer, A. Gashi

Nachlese: Liefering versus Horn



Fotocredit: Getty