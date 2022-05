Zur letzten Runde der Admiral 2. Liga empfing der FC Wacker Innsbruck den FC Mohren Dornbirn. Zur Abschlussvorstellung der Tiroler in der Liga - nach diesem Spiel werden gehen bekanntlicherweise die Vorhänge zum Profifussballbetrieb nicht mehr auf, wurden die treuen Innsbrucker Fans - 2500 waren ins Stadion gekommen - noch mit einem Sieg belohnt. Die Gastgeber setzten sich gegen die Gegner aus dem Ländle klar und deutlich mit 3:0 durch. Schade um den Traditionsverein, der in der nächsten Saison nicht mehr in der Liga vertreten sein wird.

Jong-min Seo zeichnete für einen Doppelpack verantwortlich

Wacker Innsbruck führte schon nach acht Minuten

Das Spiel begann mit einem super Start für die Hausherren - Alexander Gründler spielte in der 8. Minute einen Pass in die Gefahrenzone und Ronivaldo stellte auf 1:0 für die Tiroler. Die Innsbrucker waren heute voll auf Angriff fokussiert - immer wieder war Ronivaldo vor dem Tor der Vorarlberger gefährlich - er brachte nach seinem Treffer denn Ball aber in Halbzeit eins nicht mehr im Tor unter. Besser machte es sein Teamkamerad Jong-min Seo, der Koreaner erhöht in Minute 42 auf 2:0 und sorgte mit diesem Tor gleichzeitig für den Halbzeitstand.

Der Beginn des zweiten Spielabschnittes gehörte den Rothosen aus Vorarlberg - der eingewechselte Patrik Mijic kam gleich mit seiner ersten Ballberührung zu einer tollen Möglichkeit. Die Hausherren waren aber das effizientere Team - Seo stellte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 3:0 für den FC Wacker Innsbruck. In Minute 60 zauberte Alexander Gründler eine Massflanke in die Box - Ronivaldo schraubte sich hoch, setzte zum Kopfball an - Simon Bodrazic klärte zur Ecke, die nichts einbrachte.

Nach dem Schlusspfiff feierten Fans und Spieler gemeinsam

In Minute 70 waren dann das Auswärtsteam wieder einmal dran - Matheus Favali gelang es allerdings diese Möglichkeit in einen zählbaren Erfolg umzumünzen. Bis zum Ende ließen die Tiroler jedoch nichts mehr anbrennen. Sie spulten die restliche Zeit trocken ab und verabschiedeten sich schlussendlich mit drei Punkten aus der 2. Liga. Großes Lob gebührt auch den Innsbrucker Fans, die ihren Spielern nach dem Abpfiff Respekt und Ehre erwiesen - denn die Spieler trifft am Managementversagen des Vereins keine Schuld.

FC WACKER INNSBRUCK - FC MOHREN DORNBIRN 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (8. Ronivaldo), 2:0 (42. Seo), 3:0 (58. Seo)

Tivoli-Stadion; Innsbruck; 2500 Besucher; Fluch - Beganovic - Gökhan

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Markus Gabl - Julian Buchta, BA Florian Anderle , BSc - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Jong-min Seo, Noah Lederer, Rami Tekir, Paolino Bertaccini - Ronivaldo Bernardo Sales, Alexander Gründler (63. Rio Nitta)

Dornbirn: Simon Bodrazic, Matheus Favali Batalha, Sebastian Santin, Lukas Katnik (62. Thomas Baldauf), Franco Joppi (46. Patrik Mijic), Florian Prirsch (K), Kilian Bauernfeind, Timo Friedrich (77. Martin Krizic), Stefan Wächter (58. Pierre Nagler), Noah Montheo Awassi, Mario Stefel

Foto: GEPA-Admiral und FC Wacker Innsbruck