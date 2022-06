Austria Wien sichert sich die Dienste des 18-jährigen Noah Leopold. Der Innenverteidiger spielte zuletzt beim FC Andau sowie der Akademie Burgenland und unterzeichnet bei den Veilchen einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Er wird am 20. Juni mit den Young Violets in die Vorbereitung starten.

"Ich freue mich sehr, bei einem so großen Klub, so einem Traditionsverein wie es die Austria ist, spielen zu können. Es wird sicherlich eine neue Herausforderung für mich, aber ich bin bereit und die Vorfreude ist groß. Das große Ziel ist natürlich es zu den Profis zu schaffen, dafür werde ich mich bei den Young Violets versuchen zu beweisen. Ich bin sicher, dass die Austria für mich jetzt der absolut richtige Verein ist, um mich fußballerisch aber auch menschlich weiterentwickeln zu können", sagt Noah Leopold.

Der 18-Jährige spielte seit 2009 in seiner Heimat beim FC Andau und war in den letzten sechs Jahren auch für das Burgenland im Einsatz. 2016/17 noch für die U14 in der Bundesländer-Meisterschaft, ab 2017/18 dann für die Akademie Burgenland in der ÖFB Jugendliga, wo er auch auf die violette Akademie traf.

Im Februar 2019 feierte Leopold unter Teamchef Hermann Stadler sein Debüt im österreichischen Teamdress, insgesamt absolvierte er bis dato 13 Länderspiele für die U15, U16 und U18.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Es ist ein tolles Zeichen, wenn wir einen Nachwuchs-Nationalspieler für unseren Weg begeistern können. Noah bringt spannende Attribute mit und hat bei den Young Violets in der 2. Liga nun die große Möglichkeit, seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Wir hoffen, dass er den Weg gehen kann, den er sich auch selbst bei uns vorstellt und werden ihn dabei natürlich unterstützen."

Trainer Harald Suchard: "Wir haben Noah ja bereits im Winter bei uns im Training gehabt und intensiv beobachtet. Er besticht durch seine sehr aktive Spielweise, sowohl mit als auch ohne Ball agiert er proaktiv, was gerade im heutigen Fußball eine sehr gefragte Eigenschaft ist. Klar ist, dass er noch in einer Entwicklungsphase ist, wir werden ihn auf seinem Weg aber freilich bestmöglich begleiten."

Fotocredit: FK Austria Wien