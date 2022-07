Am 1. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der First Vienna FC 1894 auf den FC Blau Weiß Linz. Und dabei gelang es dem Aufsteiger etwas überraschend den Ligafavoriten in die Schranken zu weisen. Die Blau Weißen waren einfach nicht gut genug, um den Gegner wirklich wehzutun. Die Vienna verteidigte konsequent bzw. agierte man nach vorne sehr kompromislos. So kam dann dann auch der erste Dreipunkter nach dem Wiederaufstieg zustande.

Vienna erweist sich als eiskalter Vollstrecker

Österreichs ältester Fußballverein, dem Vienna FC, ist es beim Ligacomeback zweifelsfrei zum zutrauen, den Dritten aus dem Vorjahr in Schwierigkeiten zu bringen. War die Euphorie doch entsprechend groß, als man nach 8 Jahren Regionalliga, das Comeback in der 2. Liga sicherstellen konnte.

Die Stahlstädter sind es dann, die vom Start weg das Zepter in der Hand haben. Der Aufsteiger ist vorerst einmal darum bemüht, einem der Meisterschafts-Favoriten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was dann mit Fortdauer der Begegnung soweit auch gelingen sollte. Demnach mangelt es bei hohen Temperaturen auch beiderseits an prickelnden Torraumszenen. Dann wie aus dem Nichts kommt es in der 25. Minute zum Führungstor für die Vienna. Nils Zatl bringt das Leder optimal zur Mitte, dort nützt der israelische Neuzugang Itamar Noy die Gunst der Stunde und stellt auf 1:0.

30. Minute: Es steht 2:0! Der aufgerückte Kerim Abazovic springt nach einer weiten Vorlage am höchsten und köpfelt das Spielgerät aus kurzer Distanz in die Maschen. Was doch einen Schockmoment für die Scheiblehner-Truppe darstellt. Man agiert zwar bestimmend, findet aber kein Rezept um den Gastgeber in Schwierigkeiten bringen zu können - Halbzeitstand: 2:0.

Die Bemühungen der Gäste bleiben unbelohnt

Gelingt es den Gästen nun zurück in das Spiel zu finden? Um das zu bewerkstelligen wäre es wohl nötig in Bälde das Anschlusstor zu erzielen. Wogegen aber die Zellhofer-Schützlinge so ihre Einwände anmelden werden. Augenblicke nach Wiederbeginn gelangt Wacker-Neuzugang Ronivaldo in beste Position, aber der Abschluss der Linzer Speerspitze fällt dann zu harmlos aus.

Die Vienna agiert weiterhin sehr abgebrüht. Man versteht es den Gegner anlaufen zu lassen, um dann im Gegenzug für Gefahr zu sorgen. 58. Minute: Matthias Seidl mit der Topchance auf das 2:1, aber Keeper Andreas Lukse ist am Posten. Die Vienna versteht es auch danach sich makellos zu verteidigen bzw. wenn nötig, Nadelstiche zu setzen. In der Schlussviertelstunde drückt BW Linz nochmal auf die Tube.

Zuerst trifft Ronivaldo per Kopf nur Aluminium (75.), danach fischt Lukse einen Mayulu-Schuss aus der Ecke. Der Liganeuling gerät nun doch verstärkt ins Hintertreffen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es letztlich die drei Heimpunkte festzuhalten festzuhalten - Spielendstand: 2:0. In der nächsten Runde gastiert der Vienna FC am Sonntag, 31. Juli um 10:30 Uhr beim FAC Wien. Der FC Blau Weiß Linz besitzt bereits am Freitag, 29. Juli mit der Beginnzeit um 18:10 Uhr das Heimrecht gegen die Young Violets.

VIENNA FC - FC BLAU WEISS LINZ 2:0 (2:0)

Freitag, 22. Juli, 2022, 18:00 Uhr, Naturarena Hohe Warte, 1.840 Zuseher, SR: Markus Hameter

Vienna FC: Lukse, Steiner, Auer, B. Luxbacher, Bumbic, Kreuzhuber, Sulzner (72. Toth), Abazovic, D. Luxbacher (82. Strasser), Noy (82. Edelhofer), Zatl (61. Tanzmayr)

FC Blau Weiss Linz: Schmid, Strauss (46. Tursch), Schösswendter, Mitrovic (46. Gölles), Koch, Pirkl (74. Briedl), Brandner, Maranda, Seidl (68. Fetahu), Mensah (68. Mayulu), Ronivaldo

Torfolge: 1:0 (25. Noy), 2:0 (30. Abazovic)

Gelbe Karten: Abazovic, Toth, Lukse bzw. Strauss, Mayulu

Fotocredit: Josef Parak