Zum Saisonauftakt trafen der SKU Ertl Glas Amstetten und die KSV 1919 in der ADMIRAL 2. Liga aufeinander. Nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer drehten die Gastgeber in Hälfte zwei auf: Tore von Mayer, Alin und Starkl bescherten der Elf von Jochen Fallmann im ersten Ligaspiel einen klaren 3:0-Heimerfolg.

Falken besser, aber nicht effizient genug

Der ersten Hälfte drückten klar die Gäste aus Kapfenberg ihren Stempel auf, die Elf von Trainer Vladimir Petrovic zeigte sich spielbestimmender. In der elften Spielminute fand Christoph Graschi die erste gute Möglichkeit vor - er, aber auch Antonio Sokcevic eine Minute später konnten den Ball aber nicht im Tor der Amstettner unterbringen. Nach der frühen Doppelchance der Falken wurde den rund 800 Zuschauern im Ertl-Glas-Stadion allerdings fußballerische Magerkost geboten, aufgrund ausbleibender Torchancen verabschiedeten sich die beiden Teams torlos in die Pause.

Dreifache Amstettner

Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gastgeber dann spielerisch deutlich verbessert, Can Kurt zeigte sich für die erste gelungene Offensivaktion der Amstettner verantwortlich (52.). Nur kurz darauf zappelte der Ball dann im Netz: Thomas Mayer brachte die Elf von Jochen Fallmann in Führung, KSV-Goalie Patrick Krenn konnte da nichts mehr ausrichten. Die KSV ließ den Kopf aber auch in weiterer Folge nicht hängen, Winfred Amoah fand in der 62. Spielminute noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich vor (62.).

Dann aber machten die Amstettner den Deckel drauf: Roman Alin machte das vorentscheidende 3:0 (66.), in weiterer Folge stürmten nur mehr die Hausherren. Nachdem der eingewechselte Dominik Weixelbraun (72.) und Marco Stark (81.) gute Möglichkeiten auf den dritten Treffer ausließen, schlug Joker Dominik Starkl in der Nachspielzeit zu: Eine Flanke von der rechten Seite spitzelte Starkl am herausgeeilten Krenn vorbei zum 3:0-Endstand ins Tor.

Während Jochen Fallmann mit dem SKU Amstetten einen gelungenen Saisonauftakt bejubeln darf, müssen Vladimir Petrovics Falken noch auf die ersten Punkte in der Liga warten.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - KSV 1919 3:0 (0:0)

Ertl Glas-Stadion; 835 Zuschauer; SR Barmaksiz

Tore: 1:0 Thomas Mayer (52.), 2:0 Roman Alin (66.), 3:0 Dominik Starkl (90./+1)

Startelf Amstetten: Scherf - Kurt, Deinhofer, Dirnberger, Stark, Leimhofer, Ammerer, Alin, Tschernegg, Mayer, Feiertag

Startelf KSV 1919: Krenn - Graschi, Puschl, Sylla, Mohamed, Amoah, Pichorner, Lalic, Sokcevic, Miskovic, Heindl

Zum Live-Ticker: SKU Ertl Glas Amstetten - KSV 1919

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at