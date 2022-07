Der SKN St. Pölten empfing den FC Mohren Dornbirn 1913 in der ersten Runde der ADMIRAL 2. Liga. Die Wölfe gingen gegen die neuformierte Mannschaft der Rothosen als klarer Favorit in die Partie - dieser Rolle wurden sie gerecht. Durch einen frühen Treffer von Jaden Montnor und ein Jokertor von Din Barlov holten sich die Niederösterreicher die ersten Punkte der Saison.

Blitzstart der Wölfe

Die Gastgeber starteten perfekt in die Partie: Bereits in der zweiten Spielminute zappelte der Ball im Netz, Jaden Montnor brachte die Wölfe mit dem ersten Abschluss des Spiels früh in Führung. Auch in weiterer Folge zeigte sich St. Pölten als deutlich dominierendes Team - verpasste es aber zunächst, nachzulegen. Denn Chancen auf das 2:0 hatte die Elf von Trainer Stephan Helm durchaus. So traf Ulysses Llanez jr. zunächst nur den Pfosten (18.), Ramsebner scheiterte wenig später nach einem Eckball per Kopf an Dornbirn-Keeper Justin Ospelt, der stark parierte. Auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zeigte der Dornbirner Schlussmann seine Klasse, gegen Llanez jr. bewahrte er die Rothosen vor einem höheren Rückstand. So ging es mit der 1:0-Führung für die Niederösterreicher in die Pause.

Joker Barlov sticht

Auch in der zweiten Hälfte war das Heimteam die bessere Mannschaft, die erste Chance nach dem Wiederanpfiff beförderte Dognimani Silue aber über das Tor (48.). Auch Souleymane Kone konnte den Ball drei Minuten später nicht im Dornbirner Tor unterbringen (51.).

Und auch Dornbirn kam durch Sebastian Santin zum Abschluss, Franz Stolz im Tor der St. Pöltner entschärfte den Ball aber sicher (56.). Stattdessen waren es die Wölfe, die das nächste Tor machten. Erst scheiterte Silue zwar noch an Ospelt (66.), in Minute 70 klingelte es dann aber ein zweites Mal: Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Din Barlov bewies seine Jokerqualitäten und machte das 2:0.

St. Pölten hatte in weiterer Folge noch gute Möglichkeiten auf den dritten Treffer - Silue traf in der 78. Minute aus Abseitsposition, George Davies schloss etwas zu zentral ab (84.) - am Ende blieb es beim 2:0-Sieg der Wölfe. Dornbirn hingegen muss im ersten Spiel die erste Niederlage hinnehmen - Neuzugang Cafave wird im nächsten Spiel zudem fehlen, er sah nach Spielende Gelb-Rot für eine Unsportlichkeit und Kritik am Schiedsrichter.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

SKN St. Pölten - FC Mohren Dornbirn 1913 2:0 (1:0)

NV Arena; 1154 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: 1:0 Jaden Sean Montnor (2.), 2:0 Din Barlov (70.)

Gelb-Rote Karte: Cavafe (Dornbirn/Kritik nach Spielende)

Gelbe Karten: 68. Riegler bzw. 61. Jáuregui, 90./+5 Elvin Ibrisimovic, 90./+5 Cavafe

Startelf St. Pölten: Stolz - Kone, Ramsebner, Morou, Keiblinger, Conte, Messerer, Llanez jr., Monzialo, Silue, Montnor

Startelf Dornbirn: Ospelt - Cavafe, Favali, Prirsch, Marte, Kriz, Parger, Santin, Jáuregui, Kerber, Renan

