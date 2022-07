Der GAK 1902 empfing am Samstagnachmittag in der 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, am Ende gab es aber keinen Sieger. Das Match endete mit einem 0:0-Remis. Das Spiel hätte sich Tore verdient, auch wenn die super-zwingenden Möglichkeiten fehlten.

Keine Tore

Acht Minuten sind gespielt. Beide Teams tasten sich erstmals ab. Nach zehn Minuten die erste Aktion der Gastgeber, der Ball geht aber neben das Tor und es gibt Abstoß. Auf der anderen Seite zum ersten Mal der FAC. Die Kugel kann aber zur Ecke weggeblockt werden. Dann zwei gute Freistoßaktionen für die Gäste aus Floridsdorf, beide Male jedoch keine Gefahr. Dann fliegt ein Kopfball von Benjamin Wallquist neben das GAK-Gehäuse. Nach etwas mehr als einer halben Stunde eine gute Freistoßposition für den GAK, der direkte Versuch geht in die Mauer und der Nachschuss geht meilenweit drüber. Kurz vor der Halbzeit die beste Chance für die Hausherren: Der Ball kann aber zur Ecke abgeblockt werden. Dann geht es in die Kabinen.

Keine Tore, die zweite

In der zweiten Halbzeit setzt sich das fort, was in der ersten Halbzeit begonnen hat. Beide Mannschaften sind bemüht, doch richtig dicke Chancen schauen nicht heraus. Nach 50 Minuten die erste gute Aktion des GAK in der zweiten Halbzeit. Der gezirkelte Schuss geht aber über das Gehäuse. Dann auch die erste gute Chance für den FAC: Nach einer guten Flanke geht der Ball aber relativ weit über den Kasten. Dann versuchen es beide Trainer mit Einwechslungen. GAKs David Peham dann mit einem Schuss, sein Versuch geht aber daneben. In der 75. Minute zappelt das Leder dann im FAC-Tor, doch der Schiedsrichterassistent erkennt das Tor aufgrund einer Abseitsstellung ab. In der Schlussphase gibt es Top-Chancen auf beiden Seiten - zuerst kommt ein FAC-Verteidiger nach einer Freistoßflanke knapp nicht an den Ball, kurz danach vergibt Michael Liendl (GAK 1902) aus kurzer Distanz. Zum Abpfiff dann noch eine Chance für den GAK: Super-Freistoßposition, der FAC-Goalie hält den Ball aber super und klärt die Kugel zur Ecke. Dann ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

GAK - FAC 0:0

Merkur Arena; SR Ebner

Startelf GAK L. Eloshvili - M. Gantschnig, L. Graf, M. Lang, M. Liendl - J. Meierhofer, D. Peham, M. Perchtold, B. Rosenberger - M. Rusek, T. Schriebl

Startelf FAC: M. Becirovic - P. Bertaccini, C. Bubalovic, T. Fink, M. Hernaus, C. Hubmann - L. Krasniqi, A. Mankowski, V. Miljanic - S. Spari, B. Wallquist

