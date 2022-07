Der SV Licht-Loidl Lafnitz empfing in einem wilden Auftakt den FC Flyeralarm Admira zur Sonntagsmatinee in der ADMIRAL 2. Liga. Die Admiraner sahen dabei gleich zwei Mal Rot, Lafnitz konnte durch Tore von Stephan Lichtenberger und ein Eigentor der Admira einen am Ende ungefährdeten 2:1-Sieg zum Saisonstart verbuchen.

Aussetzer bei Vorsager, Tore bei Lafnitz

Den Zuschauern wurde von Beginn weg ein Spiel geboten, das keine wirkliche Dominanz eines der beiden Teams zuließ. Die erste Chance der Partie hatten aber die Gastgeber aus Lafnitz: Christian Lichtenberger war bereits an Admira-Goalie Belmin Jenciragic vorbeigeeilt - aus spitzem Winkel schoss er den Ball dann aber nur ins Außennetz (11.). Und auch die nächste gute Möglichkeit bot sich Lafnitzs Lichtenberger: Und dieses Mal zeigte er sich eiskalt. Nach einem weiten Ball von Stefan Gölles in die Spitze setzte sich Lichtenberger gegen Stephan Zwierschitz durch und machte das 1:0 (29.).

Dann wurde das Spiel intensiver - und fand auch seinen ersten Aufreger. Wilhelm Vorsager warf nach einem Foul die Nerven weg, stieß Florian Prohart zu Boden. Im Anschluss gab es eine Rudelbildung, als sich die Akteure wieder beruhigt hatten, zeigte Schiedsrichter Grobelnik dem Admiraner die Rote Karte für die Tätlichkeit. Lafnitz agierte also ab der 35. Spielminute in Überzahl - und dennoch kamen die Gäste aus der Südstadt wenig später zum Ausgleich. Patrick Schmidt behauptete sich auf der linken Seite, Julian Buchta kam in weiterer Folge zum Abschluss - und der Ball landete - nachdem er von Georg Grasser noch abgefälscht wurde - im Tor (39.).

Die erste Hälfte hatte aber noch nicht genug Highlights geboten: In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gab es noch einen Elfmeter. Daniel Gremsl wurde im Strafraum von Admiras Angelo Gattermayer zu Fall gebracht, der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Philipp Siegl scheiterte zwar zunächst an Jenciragic - der aber hatte die Torlinie etwas zu früh verlassen. Der Strafstoß wurde wiederholt - eine durchaus harte Entscheidung des Unparteiischen. Im zweiten Versuch zeigte sich Stefan Umjenovic dann erfolgreich, Lafnitz ging mit 2:1 in die Pause (45./+2).

Zweite Rote Karte

In der zweiten Hälfte dominierte Lafnitz dann die Partie, kam aber zu keinen wirklich nennenswerten Möglichkeiten mehr. Auch die Admiraner traten offensiv nicht mehr wirklich in Erscheinung - auch, weil sie über eine halbe Stunde nur mehr zu Neunt agieren durften. Auch Julian Buchta sah nämlich Rot, nachdem er Gremsl von hinten in die Beine grätschte (58.).

Mit einer Zwei-Mann-Überzahl brachte Lafnitz den 2:1-Heimsieg dann locker ins Trockene, Absteiger Admira verliert nicht nur zwei Spieler - sondern auch den Auftakt in der Südoststeiermark.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - FC Flyeralarm Admira 2:1 (2:1)

Fußballarena Lafnitz; 840 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: 1:0 Christian Lichtenberger (29.), 1:1 Georg Grasser (40./Eigentor), 2:1 Stefan Umjenovic (45./+2/Strafstoß)

Rote Karten: 35. Vorsager (Admira/Tätlichkeit), 58. Buchta (Admira/Foulspiel)

Gelbe Karten: 35. Wohlmuth, 46. Lichtenberger bzw. 12. Zwierschitz, 13. Malicsek, 35. Gattermayer, 45./+1 Rasner, 45./+1 Jenciragic

Startelf Lafnitz: Zingl - Umjenovic, Grasser, Wohlmuth, Gölles, Lichtenberger, Gremsl, Nutz, Prohart, Siegl, Grosse

Startelf Admira: Jenciragic - Buchta, Zwierschitz, Lukacevic, Ebner, Malicsek, Vorsager, Rasner, Gattermayer, Schmidt, Krienzer

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at