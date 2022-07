Der SK Rapid II hatte zur 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten zu Gast. Obwohl die Hütteldorfer in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren, zeigte sich St. Pölten deutlich effizienter in seinen Möglichkeiten. Am Ende holten die Wölfe auwärts einen deutlichen 5:1-Sieg.

Rapid überlegen, die Wölfe effizienter

Das Spiel begann denkbar günstig für die Gäste aus Niederösterreich: Mit einem sauber ausgespielten Konter stellte St. Pölten schon in der siebten Spielminute auf 0:1 - Jaden Montnor war der Torschütze. Nur drei Minuten später wurde es vor dem Tor erneut brenzlig, dieses Mal aber auf der Gegenseite. Enes Tepecik hatte den direkten Ausgleich auf dem Fuß, schoss den Ball aber aus zehn Metern an den Pfosten, anstatt zum mitgelaufenen Mustafa Kocyigit abzulegen (10.).

In dieser Phase des Spiels übernahm Rapid II deutlich das Kommando, hatte durch Nicolas Binder (20.), Felix Holzhacker (23.) und Almir Oda (38.) beste Chancen auf das 1:1. Doch entgegen des Spielverlaufs machten die St. Pöltner den zweiten Treffer. Abermals waren die St. Pöltner nach einem Konter erfolgreich, dieses Mal traf Ulysses Llanez jr. zum 0:2 (42.).

Die Joker stechen

Nach dem Seitenwechsel zeigte St. Pölten ein anderes Gesicht, hatte das Geschehen auf dem Platz - im Gegensatz zur ersten Halbzeit - im Griff. Das Gegentor vor der Pause schien dem Hütteldorfer Angriffsspiel einen Dämpfer verpasst zu haben. St. Pölten hingegen legte noch nach - und innerhalb von nur vier Minuten wurde das Ergebnis so richtig deutlich. Nach einer Ecke köpfte der eingewechselte Benedict Scharner das 0:3 (72.), Luis Hartwig (ebenfalls einewechselt) erhöhte in Minute 74. auf 0:4. Mit dem 0:5 durch Din Barlov - auch er wurde eingewechselt und netzte in Minute 76 - war der St. Pöltner Vier-Minuten-Angriffslauf aber auch erledigt.

Rapid II hingegen agierte zuweilen auch etwas unglücklich, Kocyigit haute den Ball etwa in der 81. Spielminute völlig freistehend noch über den Kasten. Wunsch traf aus kurzer Distanz zwar noch zum 1:5-Ehrentreffer (89.) - das Spiel war da aber natürlich schon längst erledigt.

Mit dem 5:1-Sieg in Wien-Hütteldorf dürfen sich die St. Pöltner nach zwei Spieltagen über die maximale Ausbeute von sechs Punkten freuen.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

SK Rapid II - SKN St. Pölten 1:5 (0:2)

Allianz Stadion; 400 Zuschauer; SR Talic

Tore: 0:1 Jaden Sean Montnor (9.), 0:2 Ulysses Llanez jr. (70.), 0:3 Benedict Scharner (72.), 0:4 Luis Hartwig (74.), 0:5 Din Barlov (76.), 1:5 Nicholas Wunsch (89.)

Gelbe Karten: 30. Holzhacker bzw. 26. Kone, 30. Riegler, 51. Messerer

SK Rapid II: Göschl - Eggenfellner, Dijakovic, Kerschbaum (59. Wunsch), Binder, Dibon (76. Tambwe-Kasengele), Kocyigit, Holzhacker (65. Hajdari), Tepecik (59. Hedl), Oda (65. F. Demir), Zwickl

St. Pölten: Stolz - Kone (79. Wisak), Riegler, Salamon (55. Morou), Keiblinger, Conte, Messerer, Llanez jr. (55. Barlov), Monzialo (70. Scharner), Silue, Montnor (55. Hartwig)

Fotos: GEPA/ADMIRAL