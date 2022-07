Am 2. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Blau Weiß Linz auf die Young Violets Austria Wien. Und dabei kam es vom Anfang an zu einer flott geführten Begegnung. Denn beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. Die Linzer entpuppten sich letztlich als das effizientere Team. Wenngleich die Young Violets streckenweise durchaus knapp dran waren an einem möglichen Punktezuwachs bzw. ebenso ihre Chancen vorfanden.

Matthias Seidl zeichnete in der 25. Minute für das 2:0 der Linzer Blau Weißen verantwortlich.

Brüderpaar Seidl trifft für Blau-Weiß

Während die "Jungveilchen" beim Auftakt den Lieferingern einen Zähler abluchsen können, stehen die Stahlstädter beim Aufsteiger Vienna FC etwas überraschend mit leeren Händen da. Die Begegnung beginnt dann mit einer Topmöglichkeit für die Gäste: Mit dem ersten Vorstoß über rechts und nach einem Stangler scheitern die Gäste über Drame an der Querlatte. Die Reaktion der Linzer bleibt vorerst aus, zu überhastet geht man vorerst an die Sache heran.

Erst nach und nach gelingt es der Scheiblehner-Truppe das Spiel an sich zu reißen. 19. Minute: Tor für Blau-Weiß Linz zum 1:0 durch Simon Seidl. Zuvorgegangen war eine Traumflanke von Pirkl und Seidl steht am langen Eck per Kopf goldrichtig. Den Suchard-Mannen gelingt danach weiter, die Haut teuer zu verkaufen. Trotzdem kassieren diese in der 25. Minute den zweiten Gegentreffer. Mayulu über rechts ideal in den Strafraum, Ronivaldo lässt durch und der zweite Seidl, in dem Fall Matthias, ist zur Stelle.

Jetzt beginnt das Werkl der Hausherren mehr und mehr zu Laufen. Aber die Young Violets verstehen es weiter Nadelstiche zu setzen. Koumetio schrammt in der 33. Minute nur ganz knapp am Anschlusstor vorbei. Letztlich bleibt es beim 2:0-Halbzeitstand.

Es kommt zu vier weiteren Toren

Die Linzer führen zwar mit zwei Toren Vorsprung, aber trotzdem muss man den Gästen aufgrund ihrer couragierten Spielweise noch Chancen einräumen. Matthias Seidl lässt die Topchance auf das 3:0 nach Wiederbeginn ungenützt. Im Gegenstoß kommt es dann zum 2:1-Anschlusstreffer. Ibrahima Drame trifft dabei per Foulelfmeter. Aber die Linzer verstehen alsbald eine passende Antwort zu geben: 54. Minute: Gästekeeper Conde begeht ein Strafraumfoul, den dafür verhängten Elfmeter versenkt Kapitän Michael Brandner sicher zum 3:1.

Mit diesem Erfolgserlebnis kehrt die Sicherheit ins Spiel der Hausherren zurück. 72. Minute: Ronivaldo trifft beinahe erstmalig für die Blau-Weißen, Keeper Conde ist aber am Posten. Nun hat es doch den Anschein, dass die Linzer nichts mehr anbrennen lassen. 76. Minute: Die Young Violets bringen nach einem weiten Ball von Pirkl den Ball nicht mehr aus dem Strafraum und dann ist Koch mit dem 4:1 zur Stelle.

78. Minute: Ein Drame-Schuss aus gut 16 Metern wird von Tursch abgefälscht und ist für Schmid unerreichbar - 4:2. Bei diesem Spielstand bleibt es letztlich dann auch. In der nächsten Runde gastiert am Freitag, 5. August um 18:10 Uhr der FC Blau Weiß Linz in Horn. Die Young Violets besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Kapfenberg.

FC BLAU WEISS LINZ - YOUNG VIOLETS 4:2 (2:0)

Freitag, 29. Juli, 2022, 18:10 Uhr, Hofmann Personal Stadion, 940 Zuseher, SR: Andreas Heiss

FC BW Linz: Schmid, Strauss, Schösswendter (46. Tursch), Koch, Pirkl (86. Briedl), S. Seidl (60. Mensah), Brandner, Maranda, Mayulu (60. Mitrovic), M. Seidl, Ronivaldo (79. Fetahu)

Young Violets: Conde, Pazourek (80. Miloslaljevic), Kounmetio, Kopp, Ivkic, Smrcka (69. Schmelzer), Fischerauer (80. Safin), Hahn, Pecar (59. Dizdarevic), Pross, Drame (80. Hammond)

Torfolge: 1:0 (19. S. Seidl), 2:0 (25. M. Seidl), 2:1 (49. Drame/Elfer), 3:1 (54. Brandner/Elfer), 4:1 (76. Koch), 4:2 (78. Drame)

Gelbe Karten: Schmid, Brandner bzw. Pross, Conde, Dizdarevic, Schmelzer

Fotocredit: www.sport-bilder.at (Harald Dostal)