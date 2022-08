Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und BW Linz. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg - der dritte Sieg im dritten Spiel der Saison. Dennoch war es eine knappe Angelegenheit in Horn, denn die Gastgeber lagen sogar zurück - doch der Reihe nach.

Führung für Linz

Der erste Abschluss nach sechs Minuten. Nach einer schönen Kombination kommt der Linzer Ronivaldo aus 17 Metern an den Ball - Schuss zu harmlos. Die Linzer werden zwingender und versuchen es über Simon Seidl und die rechte Seite. Horn steht defensiv aber stabil und klärt. Dann die erste Großchance im Spiel für die Gäste: Matthias Seidl mit einem überlegten Abschluss aus 17 Metern halblinks - ganz knapp am langen Eck vorbei. Horn tut sich noch schwer im Spiel nach vorne. Immer wieder die Gäste aus Linz: Ronivaldo im Strafraum mit dem Ballgewinn - sein Abschluss bleibt aber in den vielen Beinen hängen. Dann werden auch die Horner langsam aktiver, doch in Führung gehen sollten verdientermaßen die Linzer: Über die linke Seite kommt ein weiter Ball in den Strafraum - Pirkl legt geschickt ab und Mayulu dann sehr überlegt in die lange Ecke. Damit ist Horn noch mehr gefordert und muss offensiver werden. Vor der Pause sollte aber nichts mehr passieren. Es geht mit dem 1:0 für die Oberösterreicher in die Pause.

Entscheidung fällt

Beide Teams tauschen in der Pause aus, bei Linz gehen Mayulu und Seidl aus dem Spiel, Mitrovic und Mensah neu dabei, bei Horn Wallner und Schelle raus, Pronichev und Mijic neu im Spiel. Mijic versucht es dann auch gleich über die rechte Seite. Sein Zuspiel misslingt aber komplett. In der 52. Minute ist es dann aber so weit: Ein blitzsauberer Konter über mehrere Stationen und Albin Gashi lässt aus kurzer Distanz Keeper Schmid keine Chance. Damit ist wieder alles offen hier. Dann helle Aufregung im Horner Strafraum: Nach einem Ronivaldo-Kopfball soll Bauer im Strafraum mit der Hand zum Ball gegangen sein. Schwer zu beurteilen - weiter gehts. Dann flacht das Spiel etwas ab - wohl auch den Temperaturen geschuldet. Das Spiel ist jetzt aber auf Messers Schneide. Das nächste Tor entscheidet. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, jubeln die Horner, und zwar in der 86. Minute: Nach einem Angriff über die linke Seite geht es den Linzern zu schnell - Stangler kommt ideal und dann ist Mijic zur Stelle. Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit, Linz legt alles in die Waagschale, doch es bleibt beim Sieg der Horner.

SV Horn - BW Linz 2:1 (0:1)

Freitag, 5. August, 2022, 18:10 Uhr, Sparkasse Horn Arena, 520 Zuseher, SR: Dominic Schilcher

SV Horn: F. Ehmann - S. Bauer, N. Hoffmann, A. Joppich, A. Neumayer - J. Bauer, A. Gashi, M. Wallner, M. Schelle - B. Mulahalilovic. D. Toure

BW Linz: N. Schmid - F. Strauss, T. Koch, S. Pirkl, Ronivaldo, F. Mayulu - M. Brandner, M. Maranda, M. Seidl - S. Seidl, L. Tursch

Torfolge: 0:1 (33. Mayulu), 1:1 (52. Gashi), 2:1 (87. Mijic)

Gelbe Karten: Brandner bzw. Hofmann, Bauer

Fotocredit: Admiral/GEPA