Der SK BMD Vorwärts Steyr empfing den FC Mohren Dornbirn 1913 in der 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga. Nach einer starken ersten Hälfte schwächten sich die Gäste aus Vorarlberg mit einer Roten Karte selbst. Steyr übernahm fortan das Kommando und drehte einen 0:1-Rückstand durch einen Doppelpack von Oguzhan Sivrikaya spät.

Dornbirn engagiert

Die Gäste aus Dornbirn starteten mit viel Tempo, versuchten, Steyr mit hohem Pressing vor Probleme zu stellen. Die erste Chance hatten aber die Gastgeber: Tolga Günes kam halblinks aus gut zehn Metern zum Abschluss, Justin Ospelt hatte mit dem Schuss aber keine Probleme (11.).

In weiterer Folge dominierten die Rothosen aber klar die Partie - und gingen in der 15. Minute in Führung. Felix Kerber wurde mit einem Diagonalball auf der linken Seite stark freigespielt, er blieb cool und schob gegen Michael Lageder (rutschte ins leere) und Florian Eres (ohne Abwehrchance) zum 0:1 ins lange Eck ein. Steyr hingegen zeigte sich engagiert, die Dornbirner hatten das Spiel aber gut im Griff, kamen durch einen Kopfball noch einmal gefährlich vor’s Tor, Eres parierte aber reaktionsschnell (41.).

In der 42. Minute wendete sich dann das Blatt: Da brach Tobias Pellegrini einmal durch die Mitte durch, Matheus Favali kam einen Schritt zu spät und brachte den Steyrer als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Alexander Harkam zückte Rot, Dornbirn musste - wie auch schon im letzten Spiel - lange in Unterzahl agieren. Den folgenden Freistoß wehrte Ospelt noch stark ab (45.), dann ging’s in die Kabinen.

Der Platzverweis als Wendepunkt

In der zweiten Hälfte war die Unterzahl der Dornbirner klar ersichtlich. Der Steyrer Ausgleichstreffer fiel dann in der 52. Spielminute aus einem Elfmeter. Lorenz Rusch brachte Oliver Filip zu Fall, den folgenden Strafstoß konnte Ospelt zwar parieren - doch der Nachschuss war drin. Oguzhan Sivrikaya staubte aus kurzer Distanz zum 1:1 ab. Steyr drückte anschließend auf die Führung, kam aber nicht an der Dornbirner Defensive vorbei. Pellegrini (56.) und Günes (67.) blieben hängen.

Wenn Dornbirn gefährlich wurde, dann mit Kontern über Santin. Er prüfte Florian Eres noch in der 81. Minute, der Torwart war am kurzen Eck aber zur Stelle. In der 89. Spielminute schlug die Vorwärts dann doch noch zu: Sivrikaya wurde von Günes freigespielt, aus kurzer Distanz machte dieser den 2:1-Siegtreffer. Die Madlener-Elf sah zwar auch noch einen Platzverweis (Alem Pasic sah in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch Gelb-Rot) - das Spiel war aber gelaufen.

Während Dornbirn für eine aufopferungsvolle Leistung nicht belohnt wird, feiert Steyr den ersten „Dreier“ in der laufenden Saison.

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde

SK BMD Vorwärts Steyr - FC Mohren Dornbirn 1913 2:1 (0:1)

LIWEST Arena; 1200 Zuschauer; SR Harkam

Tore: 0:1 Felix Kerber (15.), 1:1 Oguzhan Sivrikaya (52./Strafstoß), 2:1 Oguzhan Sivrikaya (89.)

Rote Karte: 42. Matheus Favali (Dornbirn, Torraub)

Gelb-Rote Karte: 90./+6 Alem Pasic (Steyr/wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: 45./+1 Pasic, 85. Prada-Vega, 90./+8 Sivrikaya bzw. 24. Kriz, 51. William Rodrigues

Startelf Steyr: Eres - Prada-Vega, Lageder, Dombaxi, Pasic, Sostarits, Günes, Zdichynec, Cirkovic, Sivrikaya, Pellegrini

Startelf Dornbirn: Ospelt - Cavafe, Favali, William Rodrigues, Rusch, Kriz, Parger, Santin, Nussbaumer, Kerber, Renan

Zum Live-Ticker: SK BMD Vorwärts Steyr - FC Mohren Dornbirn 1913

Fotos: Harald Dostal, sport-bilder.at