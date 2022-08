Am Freitagabend kam es in der vierten Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem FC Liefering und dem First Vienna FC. Die Gäste gingen nach dem erfolgreichen Saisonstart als Favorit ins Spiel. Am Ende gab es ein 1:1-Remis - die Gäste bleiben damit auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und liegen vier Punkte hinter dem makellosen SV Horn auf Rang 2 der Tabelle.

Führung für die Vienna

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Die Vienna hat etwas Oberhand, kann aus den sich ergebenden Halbchancen aber keine Tore erzielen. Liefering tut sich noch etwas schwer im Kreieren von Chancen. In der 22. Minute ist es schließlich so weit und das Leder zappelt im Netz. Die Vienna jubelt über die Führung. Nils Zatl zeigt seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 0:1. Nachdem die Situation bereits geklärt scheint, setzt Bernhard Luxbacher seinen Mitspieler wunderschön in Szene. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. In der 37. Minute versucht sich Viennas Itamar Noy, doch es bleibt beim 1:0. Dann geht es in die Kabinen.

Ausgleich fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lieferingern. Dijon Kameri, Raphael Hofer und Elias Havel vergeben gleich in der Anfangsphase durchaus dicke Gelegenheiten. Im Gegenzug beinahe Vienna mit dem 2:0, doch Lukas Grozurek vergibt aus guter Position. Die Lieferinger riskieren in Folge immer mehr und werfen alles nach vorne. Beide Trainer versuchen es dann auch mit Einwechslungen, um neuen Schwung in die Partie zu bringen. Die Offensive der Lieferinger eröffnet Räume für die Vienna - Zatl vergibt in dieser Phase die Chance auf die Entscheidung. Dann wird das Risiko der Lieferinger belohnt: Nach 80 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Karim Konate trifft per Kopf zum 1:1. Freuen darf sich auch Lukas Wallner, der die Vorlage zum Tor gegeben hat. Das 1:1 ist schließlich auch der Endstand, auch wenn die Lieferinger kurz darauf das 2:1 am Fuß hatten.

4. Runde ADMIRAL 2. Liga

Freitag, 12. August 2022, 18:10 Uhr, Stadion Grödig, SR: Stefan Ebner, 339 Zuschauer

FC Liefering vs. Vienna 1:1 (0:1)

Liefering:B. B. Atiabou, S. Baidoo, J. Halwachs, E. Havel, R. Hofer, D. Kameri, K. Konate, J. Krumrey, D. Lechner, M. Moswitzer, L. Wallner

Vienna: K. Abazovic, S. Auer, C. Bumbic, L. Grozurek, T. Kreuzhuber, A. Lukse, B. Luxbacher, I. Noy, N. Steiner,

M. Sulzner, N. Zatl

Torfolge: 0:1 - Zatl (22.), 1:1 - Konate (80.)

Gelbe Karten: Atiabou, Konate, Kameri bzw. Luxbacher, Sulzner, Agyekum

Spiel-Film siehe Ligaportal-LIVETICKER