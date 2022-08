Der FAC Wien hatte den SK BMD Vorwärts Steyr am vierten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Den Floridsdorfern gelang dabei der zweite Saisonsieg, Vice Miljanic und Christopher Kröhn führten den FAC zu einem 2:1. Der Steyrer Anschlusstreffer durch Pellegrini war nur mehr Ergebniskosmetik.

Muntere Anfangsphase

Schon früh konnten die Gastgeber aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk in Führung gehen. Vice Miljanic brachte den FAC nach einem Eckball in der fünften Spielminute mit 1:0 in Führung. Und die Anfangsphase ging munter weiter: Auf der Gegenseite versuchte Oguzhan Sivrikaya es mit einem Abschluss, der Ball wurde aber noch abgefälscht und verpasste die linke Ecke nur knapp (7.). Doch die Gäste aus Steyr drängten auf den Ausgleich, konnte aber nicht wirklich offensiv in Erscheinung treten.

Paolino Bertaccini hätte in der 21. Spielminute dann für eine Vorentscheidung sorgen können. Er versuchte es mit viel Gefühl, der Ball verpasste den rechten Pfosten nur knapp. Florian Eres im Tor der Steyrer war dann bei einem Schuss aus der zweiten Reihe von Alexander Mankowski zur Stelle (32.), er hielt auch einen Freistoß von Bertaccini spektakulär. Und trotzdem fiel noch vor der Pause der zweite Treffer für den FAC: Christopher Kröhn tunnelte Eres und stellte auf 2:0 (44.).

Der Sieg hätte höher ausfallen können

Nach dem Wiederanpfiff kam Steyr zwar durch Tobias Pellegrini noch einmal auf 1:2 heran - doch der FAC hätte ein klareres Ergebnis besorgen müssen. Marcus Maier (65.) verpasste mit einem Gewaltschuss knapp den Kasten, Bertaccini verpasste in Minute 77 und Marcel Monsberger hatte bei einem Stangenschuss etwas Pech (89.).

Mit dem zweiten Sieg der Saison hält der FAC nun bei sieben Punkten. Steyr kann keine Zähler auf das Punktekonto aufladen und muss nach dem Sieg gegen Dornbirn wieder ein Niederlage hinnehmen.

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

FAC Wien - SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (2:0)

FAC-Platz; 700 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tor: 1:0 Vice Miljanic (5.), 2:0 Christopher Kröhn (44.), 2:1 Tobias Pellegrini (60.)

Gelbe Karten: 43. Bubalovic, 80. Bertaccini, 90./+2 Becirovic bzw. 39. Zdichnynec, 41. Prada-Vega

Startelf FAC: Spari - Wallquist, Mankowski, Bubalovic, Becirovic, Hubmann, Bertaccini, Flavio, Maier, Miljanic, Kröhn

Startelf Steyr: Eres - Prada-Vega, Lageder, Dombaxi, Sostarits, Günes, Zdichynec, Cirkovic, Sivrikaya, Pellegrini, Filip

Fotos: GEPA/ADMIRAL