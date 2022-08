Im Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und Aufsteiger SK Sturm Graz II schienen in der ADMIRAL 2. Liga die Rollen klar verteilt. Doch nach zwei Platzverweisen gegen die Gastgeber konnten stark aufspielende Grazer einen überraschenden 5:2-Auswärtssieg einfahren und fügen St. Pölten die erste Niederlage zu.

Unentschieden in die Pause

Die Grazer starteten perfekt in die Partie: Milan Toth brachte sein Farben nach guter Vorarbeit von Mohammed Fuseini in der 16. Minute in Führung: Toth setzte sich im Duell gegen Torhüter Franz Stolz mit einem starken Haken gut durch und schob zum 0:1 ein (16.). St. Pölten konnte aber rasch ausgleichen. Erst verpasste Silue zwar mit einem Distanzsschuss - Keeper Luka Maric hielt - das 1:1. Bei der darauffolgenden Ecke konnte Souleyman Kone allerdings per Kopf den Ausgleich erzielen (25.)

Zur Pause blieb es beim 1:1 - auch, weil die Sturm-Kicker den Ball nicht im Tor unterbrachten. Stolz parierte erst gegen Toth, anschließend konnte er sich im Eins-gegen-Eins mit Fuseini behaupten.

Zwei Platzverweise zur Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff ließ sich Fuseini dann aber kein zweites Mal bitten: Erst zog er an Stolz vorbei, ließ einen Gegenspieler aussteigen und machte das 1:2 (53.). Doch abermals konnte St. Pölten ausgleichen. Kevin Monziale spielte auf Luis Hartwig, der machte das 2:2 (56.).

In weiterer Folge wurde das Spielgeschehen durch zwei Platzverweise klar beeinflusst. Erst sah Monzialo Rot für eine Tätlichkeit, er packte Kronberger am Hals, Kronberger hatte zuvor Conte niedergeschubst. Und acht Minuten später musste auch Conte mit Gelb-Rot runter, für ein Foul an Fuseini sah er die zweite Verwarnung.

In Überzahl zeigten sich die Gäste aus der Steiermark dann eiskalt: Toth machte per Kopf das 2:3 (73.), Stückler jagte den Ball zum 2:4 unter die Latte (78.) und Toth schnürte den Dreierpack (82.).

Während sich Sturm II über einen Sieg freuen darf, muss St. Pölten mit dem 2:5 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Den Niederösterreichern werden am nächsten Spieltag zudem zwei Akteure gesperrt fehlen.

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

SKN St. Pölten - SK Sturm Graz II 2:5 (1:1)

NV Arena; 1409 Zuschauer; SR Sadikovski

Tore: 0:1 Milan Toth (16.), 1:1 Souleymane Kone (24.), 1:2 Mohammed Fuseini (53.), 2:2 Luis Hartwig (57.), 2:3 Milan Toth (74.), 2:4 Samuel Stückler (78.), 2:5 Milan Toth (82.)

Rote Karte: 60. Kevin Monzialo (St. Pölten/Tätlichkeit)

Gelb-Rote Karte: 68. Abdoul Karim Conte (St. Pölten/Unsportlichkeit)

Gelbe Karten: 55. Conte bzw. 60. Kronberger

Startelf St. Pölten: Stolz - Kone, Salamon, Keiblinger, Conte, Messerer, Scharner, Scheidegger, Monzialo, Silue, Hartwig

Startelf Sturm II: Maric - Komposch, Grube, Stückler, Eyawo, Nelson, Saurer, Schendl, Toth, Kronberger, Fuseini

Fotos: GEPA/ADMIRAL