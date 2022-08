Am Sonntagvormittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem KSV 1919 und dem SV Lafnitz. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 5:1-Sieg der Gäste.

Klare Lafnitzer Führung

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Lafnitz ist aber dominanter und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Von links kommt eine perfekte Flanke wie aus dem Bilderbuch von Manuel Pfeifer - Lichtenberger steht goldrichtig und lässt dem Goalie keine Chance, sein Abschluss zappelt zur frühen 1:0-Führung im Netz. Nur vier Minuten später steht es 2:0. Ein Rückpass mitten im Strafraum von Kone Mohamed - dieser Pass geht aber nicht wie gewollt zum Tormann, sondern direkt in die Beine von Gremsl - und schon zappelt der Ball zum sehr frühen 0:2 im Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz darauf die nächste Möglichkeit mit einem Schuss aus der zweiten Reihe von Gerald Nutz - der Lafnitzer gibt einen satten Abschluss ab, das Leder geht knapp links neben das Tor von Krenn. Kapfenberg ist völlig von der Rolle. In der 22. Minute geht Lichtenberger über links außen in die Innenbahn Richtung Strafraum - er sieht Sulzer, will einen Lochpass in die Mitte spielen - das kann der KSV mit vereinten Kräften aber so gerade eben noch verhindern, die daraus entstandene Ecke bringt eine sehr knappe Kopfballgelegenheit für den aufgerückten Abwehrspieler Gölles, dessen Abschluss geht aber hauchdünn rechts am Tor vorbei. Nach 34 Minuten dann auch wieder einmal die Kapfenberger: Eine Flanke kommt nach innen, Goalie Zingl verschätzt sich ein wenig - Amoah und Kone mit jeweils einem Kopfball, aber am Ende kann die Lafnitzer Hintermannschaft mit vereinten Kräften einen Konter einleiten! Lafnitz macht es besser. Fabian Wohlmuth nutzt in einem extrem schnellen Gegenkonter die sich ihm bietende Möglichkeit, er tunnelt Tormann Krenn und bringt sein Team mit 3:0 in Front. Damit ist das Spiel wohl schon jetzt entschieden. Lafnitz kann im Mittelfeld schalten und walten - Sulzer wird gut anvisiert und sucht den Abschluss, Krenn kann den Ball aber parieren und am Ende sicher unter sich begraben. Dann geht es in die Kabinen.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Kapfenbergern, die noch nicht aufgegeben haben. Tore sollten den Gastgebern aber keine gelingen. Lafnitz macht dann aber dort weiter, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Der vorhin eingewechselte Neubauer wird sehr stark von Christan Lichtenberger angespielt, er bekommt überhaupt keinen Gegendruck eines Kapfenberger zu spüren, sein Abschluss zappelt im Netz zur 4:0-Führung. Das Spiel ist längst entschieden. Daran ändert auch der verwandelte Elfer der Kapfenberger nichts: Matthias Puschl, der Gefoulte tritt selbst an - er schickt den Goalie in die falsche Ecke und schießt die Kugel ins Tor zum 1:4. In der 79. Minute wird Luka Duvnjak, der vorhin eingewechselte Stürmer, perfekt angespielt - er wird mit einem tiefen Ball gut anvisiert, der Angreifer nimmt sich die Kugel mit und umkurvt Krenn - am Ende muss er nur noch ins leere Tor zum alten 4 Tore Vorsprung einschieben. Das 5:1 ist gleichzeitig der Endstand in einer Partie auf schiefer Ebene. Duvnjak kommt in der Schlussphase noch einmal gut an das Leder, er spitzelt dazwischen, die Kugel rollt unter Krenn durch - der Angreifer hat das leere Tor vor sich - aber in allerletzter Sekunde kann ein Abwehrspieler den Ball noch wegschlagen und somit den Gegentreffer zum 1:6 verhindern. Dann ist das Spiel vorbei. Kapfenberg hatte in allen Belangen das Nachsehen.

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

KSV 1919 - SV Lafnitz 1:5 (0:3)

Fekete Stadion; SR Hameter

Tore: 0:1 Christian Lichtenberger (6.), 0:2 Daniel Gremsl (11.), 0:3 Fabian Wohlmuth (35.), 0:4 Elias Neubauer (64.), 1:4 Matthias Puschl (70.), 1:5 Luka Duvnjak (79.)

Startelf KSV 1919: Patrick Krenn – Mario Grgic, Matthias Puschl, Mark Grosse– Lukas Walchhütter, Kone Mohamed , Winfred Amoah, Christoph Pichorner, Karlo Lalic – Tobias Mandler, David Heindl

Startelf Lafnitz: Andreas Zingl (K) – Stefan Umjenovic, Christian Lichtenberger, Daniel Gremsl, Manuel Pfeifer, Stefan Sulzer – Gerald Nutz, Florian Sittsam, Fabian Wohlmuth - Stefan Gölles, Jurica Poldrugac

