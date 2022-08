Der SK BMD Vorwärts Steyr konnte gegen den Grazer AK 1902 in der fünften Runde der ADMIRAL 2. Liga spät einen Punkt holen. Nachdem sich beide Teams in der ersten Hälfte in der Offensive noch schwer getan hatten, konnte der GAK durch Eloshvili in der 72. Spielminute in Führung gehen. Tolga Günes avancierte aber spät zum Matchwinner, in der Nachspielzeit machte er aus gut 20 Metern das 1:1.

Tolga Günes (re.) rettete Vorwärts Steyr in der Nachspielzeit zumindest noch einen Punkt mit seinem späten 1:1-Ausgleich. Links Felix Köchl vom GAK 1902.

Wenig Gefahr vor der Pause

Auf gefährliche Strafraumszenen mussten die Fans in der LIWEST Arena zunächst warten. Beide Teams zeigten sich zwar bemüht - Torchancen waren aber Mangelware. Eine erste Annäherung ans Tor nahm Steyrs Gerhard Dombaxi vor, aus 30 Metern ging sein Abschluss aber doch deutlich vorbei (11.). Nach einem Eckball des GAK in der 22. Spielminute landete das Spielgerät dann aber im Netz - der Unparteiische entschied aber richtigerweise auf Stürmerfoul an Dombaxi.

Weiter waren es Abschlüsse aus der zweiten Reihe, die für die größte Gefahr sorgten. Michael Liendl versuchte es mit einem Freistoß, der Ball ging aber am langen Pfosten vorbei (29.). David Peham versuchte es nach einer Flanke von Markus Rusek erst per Kopf (44.), wenig später nach Hereingabe von Thorsten Schriebl erneut - allerdings war da ein Foulspiel von Peham dabei, Schiedsrichter Fluch pfiff auch dieses vermeintliche Tor ab (45.).

Später Ausgleichstreffer

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nur wenig am Spielgeschehen. Der GAK versuchte es nun zwar mehr mit langen Bällen in die Tiefe - doch der gut mitspielende Florian Eres im Tor der Vorwärts zeigte sich aufmerksam. Auf Seiten der Gastgeber näherten sich Tolga Günes (60.) und Kevin Sostarits (66.) dem Tor, beide Versuche verfehlten ihr Ziel aber.

So war es Levan Eloshvili, der stattdessen in der 72. Spielminute die Grazer in Führung brachte. Nach einem Eckball von der linken Seite köpfte er den Ball erst an die Latte, den Abpraller bugsierte er dann aber über die Torlinie. Paul-Friedrich Koller hatte wenig später die Möglichkeit, nachzulegen. Aus kurzer Entfernung brachte er den Ball nach einem weiten Einwurf aber nicht an Eres vorbei im Tor unter (77.). Tolga Günes verfehlte auf der Gegenseite mit einem direkten Freistoß das Kreuzeck (80.), eine Hereingabe an die zweite Stange verpasste Ikenna Ezeala zudem knapp (85.).

Doch die Steyrer Angriffsbemühungen sollten sich spät bezahlt machen: Tolga Günes zog in der Nachspielzeit aus halblinker Position ab, aus 20 Metern traf er zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck. Und nachdem Vorwärts-Keeper Eres in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einen vielversprechenden Konter unterbinden konnte, war der späte Günes-Treffer gleichbedeutend mit einem verdienten Punktgewinn für die Madlener-Elf.

Frenetitscher Jubel bei der Madlener-Elf nach dem Last-Minute-Ausgleichstor von Tolga Günes, der von seinen Mitspielern schier erdrückt wird.

Steyr steht nach fünf Spielen bei ebenso vielen Punkten und belegt Rang 12 der Tabelle. Der GAK kommt nicht von der Stelle: Sechs Punkte nach fünf Spieltagen sind gleichbedeutend mit dem zehnten Rang.

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

SK BMD Vorwärts Steyr - Grazer AK 1902 1:1 (0:0)

LIWEST Arena; 1450 Zuschauer; SR Fluch

Tore: 0:1 Levan Eloshvili (72.), 1:1 Tolga Günes (90./+3)

Gelbe Karten: 29. Dombaxi, 36. Pasic, 78. Zdichynec bzw. 82. Rosenberger, 89. Köchl

Startelf Steyr: Eres - Marceta (87. Ketan), Prada-Vega, Lageder, Dombaxi, Pasic, Sostarits, Günes, Zdichynec, Pellegrini (56. Sivrikaya), Filip (74. Ezeala)

Startelf GAK: Meierhofer - Koller, Lang (23. Schriebl), Köchl, Rosenberger, Jovicic, Rusek (89. Somnitz), Liendl, Perchtold, Peham (89. Huber), Kalajdzic (62. Elosvhili)

Fotos: GEPA/ADMIRAL